Osztrák hokiliga: salzburgi söpréssel vége a Fehérvár idényének

Megragadni az utolsó szalmaszálat. Nem is lebeghetett más cél a fehérvári játékosok szeme előtt, hiszen egy újabb salzburgi győzelem azt jelentette volna, 4–0-ás összesítéssel, söpréssel megy tovább a Red Bull.

A kezdés előtt bejelentették, hogy a Hydro Extrusion Hungary Kft. és a Fehérvár AV19 SC újabb három évre meghosszabbította a főszponzori együttműködést. Az is kiderült, hogy ezen a találkozón belépett a MET Aréna Székesfehérvár kapuján az idény 100 000. nézője is.

Nagy lendülettel kezdett a Volán, a Salzburg talán kivárásra játszott, ezt is meg is tehették a párharc állása alapján, arról nem beszélve, hogy a magyar csapat több mint 120 perce nem tudott betalálni az osztrákoknak. Az első percekben Varga Balázs állt legközelebb ahhoz, hogy megtörjön a jég, de Atte Tolvanen vállal védett. Emberhátrányba került a Fehérvár, a közelmúlthoz képest remekül kivédekezte a hátrányt, sőt a kiegészülés után Martin Stajnoch vezethette rá egyedül a korongot Tolvanenre, de nem tudott túljárni a kapus eszén. Az enyhe hazai fölény megmaradt, a játékrész végén emberelőnyben jól járt a pakk, de a Tolvanen állta a sarat.

A második harmadban megjöttek a gólok is, sajnos, nem csak a hazai oldalon. A vezetést a Fehérvár szerezte meg, Erdély Csanád a kapu előtt lehúzta Tolvanen előtt a pakkot és a kapuba lőtt. Gyorsan jött a válasz, egy, talán könnyű síppal befújt kiállítást követően egyenlített a Salzburg, Mario Huber volt eredményes közelről, majd egy perccel később vezettek a vendégek, Scott Kosmachuk lőtte rá éles szögből, szinte az alapvonalról, a korong a kapuvas mellett térdelő Reijola korcsolyájáról pörgött fel és esett be a kapuba. Nem esett össze a Volán, pár perccel később Joel Messner először a kapuvas tövét találta telibe, a kipattanót Chris Brown első alkalommal szintén a vasra ütötte, másodjára már nem hibázott. Sajnos erre is volt válasza a bikáknak, ráadásul nem is egy, először Benjamin Nissner értékesített egy kipattanót, aztán Tyler Lewington lőtte ki a felső sarkot.

Kétgólos hátrányból várhatta a Volán az utolsó húsz percet, a hazai álmokat azonban Thomas Raffl gyorsan széttörte, alig egy perc után tette be fonákkal Reijola mamutja fölött a korongot. Bár továbbra is próbálkozott, ez a gól láthatóan elvette a valódi lelkesedést a Fehérvártól, bár a harmad derekán Anze Kuralt és Josh Atkinson összjátékéban benne volt a szépítés, Tolvanen azonban megoldotta a feladatot. Másfél perccel a vége előtt Chase Berger eredményes volt, a túloldalon üres kapura Raffl is betalált, a Salzburg 6–3-ra nyert és továbbjutott,míg a Fehérvár idénye véget ért.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

NEGYEDDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–RED BULL SALZBURG 3–6 (0–0, 2–4, 1–2)

MET Aréna Székesfehérvár, 3220 néző. V: Fichtner, Smetana (osztrákok), Durmis (szlovák), Muzsik

FEHÉRVÁR: Reijola – Atkinson, Campbell / Gaunce, MESSNER (2) / Kiss R., Stajnoch / Horváth Donát – Varga B. Hári, Kuralt / ERDÉLY 1 (1), Sebők, TERBÓCS (1) / Kulmala, BERGER 1, Brown 1 / Magosi, Németh, Mihály / Ambrus G. Edző: Kiss Dávid

SALZBURG: Tolvanen – Robertson, Wimmer / Stapelfeldt, Lewington 1 / Sinn, Nienhuis / Hörl, Auer – RAFFL 2 (1), NISSNER 1 (2), SCHNEIDER (3) / Kraus, Rowe (1), Kosmachuk 1 / Thaler (1), Baltram, Bourke / Hochkofler (1), Wukovits, M. Huber 1. Edző: Oliver David

Kapura lövések: 20–40. Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 6/1

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–0 a Salzburg javára