Jégkorong: kanadai támadót igazolt az FTC

A Ferencváros orosz csatára, Valentyin Razumnyak súlyos sérülése miatt az idény hátralévő részét kihagyja, de a fővárosi együttes máris pótolta őt Ted Nichollal.

A klubhonlap beszámolója szerint Ted Nichol 1997. január 4-én született a kanadai Listowelben. A 28 éves csatár Clintonban kezdett jégkorongozni, először a 2012/13-as szezonban tűnt fel a Huron Perth Lakers U16-os csapatában és két utánpótlás-bajnokságban, az Alliance U16-ban és az U16 AAA-ban is szerepelt. Előbbiben 27 alapszakasz-meccsen 18 pontot, utóbbiban pedig 52 meccsen 34 pontot szerzett. A következő, 2013/14-es szezonban a Listowel Cyclones színeiben szerepelt a Greater Ontario Junior Hockey League-ben, ahol összesen 49 meccsen lépett pályára és 17+24 pontot gyűjtött. A rájátszás után az OHL-ben (Ontario Hockey League) szereplő Kingston Frontenacs csapatához igazolt, ahol aztán egészen a 2017/18-as szezon végéig maradt is. A 2016/17-es szezonban a csapat alkapitánya volt, 2017/18-ban pedig megkapta a csapatkapitányi ’C’ betűt is a mezére. 2018 nyarán tanulmányai miatt a Guelph-i egyetem csapatánál folytatta, egészen 2023 márciusáig a USports ligában küzdött csapatával. Márciusban leigazolta az ECHL-ben szereplő Florida Everblades, így pályafutása során először léphetett pályára profi felnőtt ligában. Nichol még az új szezon kezdete előtt, augusztusban átigazolt a szintén ECHL-es Kalamazoo Wings együtteséhez, akiknél az elmúlt két szezont töltötte.

Nichol 38 ECHL-meccsen lépett jégre a Kalamazoo Wings színeiben, innen érkezik február elején a Ferencvároshoz.