Jégkorong: hátrányból győzött a Fehérvár a helyosztó első meccsén

Két fehérvári siker mellett két bécsi is volt a két csapat alapszakaszmeccsein az idényben, ráadásul minden alkalommal az a gárda nyert, amelyik idegenben játszott. Ennek tudatában a Volán pályaelőnye csak névleg létezett, de persze Kiss Dávid legénysége azon volt, hogy bizonyítsa, megérte előrébb végezni az alapszakaszban, mint a Vienna Capitals, és ezért hazai jégen kezdeni a rájátszáskvalifikációt.

A székesfehérváriak első sorában ezúttal kizárólag légiósok kaptak helyet, a második ötösben azonban csak magyar támadók rohamoztak. A rohamozás pedig ezúttal nemcsak a szóismétlés elkerülése miatt alkalmazott szinonima, hanem annak kifejezése, milyen elánnal igyekezett vezetést szerezni a magyar együttes. Akárki is volt a jégen a hazaiaknál, lőtt, ütközött, támadott, harcolt, nagy nyomás alatt volt az osztrákok kapuja. Az egyetlen csata, amely döntetlenre állt a meccs korai szakaszában, az a két szurkolótábor küzdelme volt.

A helyzetek kimaradtak, aztán – ahogy az lenni szokott – ez megbosszulta magát: még szinte érintetlen volt a jég a Volán védekezőharmadában, mégis megszerezte a vezetést a Bécs. A gól előtt Tim Campbell korcsolyája tört el, így a kanadai védő – nem kis kockázatot vállalva – fekve igyekezett blokkolni, a pillanatnyi zavart azonban kíméletlenül kihasználta a vendégcsapat. Nem sokkal később emberelőnybe kerültek Erdély Csanádék, de aki látta az elmúlt két meccset, ennek már nem tudott teljesen felhőtlenül örülni – a Bolzano és a Salzburg ellen is kapott emberelőnyben gólt a Volán. Ezúttal az előny nem jelentett előnyt, de legalább hátrányt sem, a bécsiek későbbi fórja viszont veszélyes helyzeteket, lövéseket hozott.

Engedték a bírók a kemény játékot, és az engedménnyel éltek is a játékosok, Anze Kuraltot dolgozták bele a jégbe, majd Terbócs István is közel járt ahhoz, hogy ledobja a kesztyűjét, miután felkenték a palánkra, Varga Balázs és Joseph Cramarossa pedig páros kiállítást kapott kakaskodásért. Igazi playoffhoki volt, és megtörtént, amire kevesen számítottak, a Volán negyedik sora vette vállára a csapatot, először Németh Kristóf egyenlített – Joel Messner fonákkal középre tett passzából –, majd Kulmala Rasmus kotort be egy kipattanó korongot az osztrák kapuba, miután Josh Atkinson lövése kipattant Tyler Parks kapusról.

A második harmadszünetben minden bizonnyal lehűtötte kicsit a kedélyeket Kiss Dávid, mert játékosai nyugodtabban hokiztak, igyekeztek megtartani a korongot, és arra törekedtek, hogy megőrizzék a nehezen kiharcolt vezetést. Ez persze nem jelentette, hogy ne állt volna valaki mindig kiugrásra készen, ha éppen kontrázhatott a magyar csapat. Az osztrákokat sürgette az idő, támadtak is, ám újabb gólt kapus nélkül sem tudtak ütni, a Volán így megnyerte a mérkőzést, és előnybe került a két győzelemig tartó párharcban.

Részletes jegyzőkönyv hamarosan!

JÉGKORONG

ICEHL

HELYOSZTÓ A RÁJÁTSZÁSBA KERÜLÉSÉRT

1. MÉRKŐZÉS

Hydro Fehérvár AV 19–Vienna Capitals (osztrák) 2–1 (0–1, 2–0, 0–0)

A két nyert mérkőzésig tartó párharc állása: 1–0 a Fehérvár javára.