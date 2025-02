40 éves sztárja szállította a sikert a Fradinak; Hári szerint nem érdemeltek vereséget

A DEAC elleni elődöntő felénél, a harmincadik percben egyenlített pénteken a Fradi légiósa, David Booth. Igaz, a korong egy debreceni védő korcsolyájáról pattant a kapuba, de a jegyzőkönyvbe nem kerülhet öngól, így a korábban az NHL-ben több mint 500 meccsen pályára lépő amerikai kapta a találatot. Persze nem érdemtelenül, mivel az egész kupahétvége legjobbja volt, két meccsen négy gólt lőtt, és szinte egymaga döntötte el, hogy az FTC története során 16. alkalommal is megnyerje a Magyar Kupát.



Hiába játszott a már említett szerencsétlen találatig alárendelt szerepet a Fradi a DEAC elleni elődöntőben, hiába múlták felül a debreceniek a legtöbb statisztikai mutatóban ellenfelüket, majd hiába ismétlődött meg ugyanez vasárnap a zöld-fehérek Volán elleni döntőjében, mégis Fodor Szabolcs játékosai emelhették magasba a trófeát. Természetesen a négyes döntő legjobbjának választott Booth is örömittasan beszélt a Ferencváros honlapjának a mérkőzést követően.

„Fantasztikus volt, nagyszerű hangulattal a jégcsarnokban. Remélem, hogy a rájátszásban is hasonló atmoszféra lesz, mert az energia, ami a tömött lelátóról árad, nekünk, játékosoknak is óriási erőt ad, igazán nagyszerű élmény volt – mondta David Booth, majd hozzátette: – Az ilyen alkalmak miatt játsszuk a jégkorongot, azért, hogy döntőkben szerepelhessük, és különleges érzés, hogy az ellenfelünk papíron esélyesebb volt, így még nagyobbat szólt a sikerünk. Sokat elmond rólunk, hogy ilyen szinten is versenyképesek vagyunk, mert felvettük a kesztyűt, és erős csapatot győztünk le.”



Booth eddigi teljesítménye alapján nem kérdés, jelentősen erősödött vele a Fradi az idény legfontosabb periódusára, és a lett válogatott kapus, Janis Kalnins is nagyszerűen védett az elmúlt mérkőzéseken.



A bronzmeccsen két csalódott csapat, a Budapest Jégkorong Akadémia HC és a DEAC nézett csapott össze egymással, és bár nem a kupagyőzelemért játszottak, sikerült felpörögniük a játékosoknak a találkozóra.



A BJA csapatkapitánya, Pozsgai Tamás így értékelt a mérkőzés után: „Egy elveszített elődöntő után mentálisan nagyon nehéz felkészülni a következő összecsapásra, de az is igaz, hogy amint elkezdődik a játék, mindenkiben bekapcsol, hogy nyerni szeretne. Ráadásul egyre közelebb kerülünk a rájátszáshoz, így minden meccset kihasználunk, hogy fejlődjünk. Ismerjük a DEAC-ot az Erste Ligából, nagyon kreatív, támadó csapat, mindig szoros meccset játszunk ellene. A mi keretünk kicsit mélyebb, mint a debrecenieké, talán ez az, ami felénk billentette vasárnap a mérleg nyelvét.”

Hári János (Fotó: Koncz Márton)

Fotó: Koncz Márton



HÁRI JÁNOS, a Hydro Fehérvár AV19 csatára: Kreatívak voltunk, csak éppen gólt nem lőttünk eleget

– Sokáig úgy nézett ki, megvédhetik a címüket a Magyar Kupában, mégis fordított a Ferencváros, és kiengedték a győzelmet a kezükből.

– Igazából a mérkőzés felénél már vezetnünk kellett volna legalább három, de inkább négy góllal. Az egész hétvége megmutatta, hogy a helyzetkihasználással, a gólszerzéssel vannak problémáink, két meccs alatt két gólt lőttünk öt az öt ellen Erste Liga-csapatok ellen, ez rettenetesen gyenge teljesítmény. Ennek ellenére úgy érzem, a döntőben nem érdemeltünk vereséget, sokkal jobban játszottunk, mint az elődöntőben a Budapest Jégkorong Akadémia ellen, pénteken azonban a szétlövés még felénk billentette a mérleg nyelvét.

– Hogy látja, a helyzetkihasználáson kívül mi hiányzott?

– Két harmad után már 2–1-re vezetett a Fradi, tudtuk, hogy innentől kezdve borzasztóan nehéz dolgunk lesz, hiszen a zöld-fehéreknek ekkor már csak a vezetést kellett megtartaniuk, nem kellett kockázatot vállalniuk, de alapvetően a mérkőzés első felében kihagyott rengeteg helyzet megbosszulta magát. Pedig jól játszottunk, sok helyzetünk volt, kreatívak voltunk, csak éppen gólt nem lőttünk eleget.

– Az osztrák bázisú ligában kisebb hullámvölgyben vannak, de a hétvégén voltak biztató jelek a játékukban. Hogyan tovább?

– Attól függetlenül, hogy kikaptunk a döntőben, bizalomra ad okot, ahogyan a mérkőzés első felében játszottunk. Tudjuk, hogy képesek vagyunk jól támadni és gólokat lőni, de nagyon más egy bajnoki mérkőzés, mint egy kupatalálkozó.