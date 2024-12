Súlyos vereséget szenvedett hazai jégen a Fehérvár az osztrák bajnokságban

A második harmad sem indult jól, még egy perc sem telt el, és Purdeller ismét eredményes volt. Beragadt a Fehérvár, másfél perccel később Reijola mozdult ki rosszul, a félig üresen hagyott kapuba pedig Jason Akeson lőtte be a pakkot – kapust is cserélt Kiss Dávid, Horváth Dominik állt be. Épp hogy elindult a játék, Bartalis lent maradt, majd kettős emberelőnyben támadhatott a Volán, Cheeknek sikerült bekotornia egy kipattanót, ezzel kettőre zárkózott a házigazda. Ezt követően azonban lejtmenetbe kezdett, kettős emberelőnyben Brett Findlay állította vissza a háromgólos különbséget, aztán egy kissé szerencsés mozdulattal Frycklund besodorta az olaszok hatodik találatát is.

Az utolsó játékrészre négygólos hátránnyal jött ki a Volán, innen már a csoda kategóriája lett volna a hosszabbítás kiharcolása is. A hazaiak dicséretére váljon, mentek előre becsülettel, de Edward Pasquale lehúzta a rolót. A harmad közepén Ole Andersen gólja a remény utolsó szikráját is eloltotta, a Pustertal magabiztos sikert aratott az Alba Arénában. A kék-fehérek az idényben először kaptak ki kétszer egymás után az ICEHL-ben, szerdán a Villach vitte el a pontokat Székesfehérvárról.

A lefújás után szép, ünnepi pillantok következtek, a Fehérvár AV19 SC elnöke, Gál Péter Pál karácsonyi köszöntőjét követően a két csapat együtt, a fehérvári akadémistákkal karöltve a pálya közepén varázsolt meghitt, karácsonyi hangulatot.

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–HC PUSTERTAL WÖLFE 2–7 (1–2, 1–4, 0–1)

Alba Aréna, 3693 néző. V: Hronsky (szlovák), Nagy A., Durmis (szlovák), Váczi

FEHÉRVÁR: Reijola (Horváth D.) – Atkinson, Campbell / Gaunce (1), Messner / Stipsicz, Stajnoch – Berger, Hári, Kuralt / CHEEK 2, BARTALIS (2), Brown (1) / Ambrus G., Kulmala, Magosi / Mihály, Németh K., Terbócs. Edző: Kiss Dávid

PUSTERTAL: Pasquale – Andersen 1, Osmanski / Svedberg, Bouramman (1) / Althuber, Glira – Coulter, Lacroix (1), Purdeller 2 / PETAN (4), FRYCKLUND 2 (1), Andergassen / Mantinger, Findlay 1, AKESON 1 (2) / Deluca, Traversa, Gschliesser. Edző: Jason Jaspers

Kapura lövések: 31–28

Emberelőny-kihasználás: 7/1, ill. 5/3.

MESTERMÉRLEG

Kiss Dávid: – Az első korongbedobástól kezdve nem álltunk készen, holott az ellenfelünk nem játszott két hete. Egyből gólt kaptunk, buta kiállításokat szedtünk össze. Kettő egynél volt esélyünk a felzárkózásra, de kihagytuk a büntetőt, nem volt fényes esténk. Korai lenne pánikolni, hiszen ott vagyunk a tabella elején, viszont ezek a mérkőzések megengedhetetlenek. A speciális játékunkon gyorsan kell javítanunk, sok gólt kapunk emberhátrányban, emberelőnyben pedig sokkal többet kell lőnünk.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Graz–Vienna 5–0

Salzburg–Olimpija Ljubljana 6–2

Innsbruck–Asiago 6–5, h. u.

Vorarlberg–Klagenfurt 1–7

Bozen Südtirol–Linz 3–2, h. u.