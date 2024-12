Ismét a győztes úton jár a Fehérvár az osztrák jégkorongligában

PÉNTEKEN MÉG ÚGY TŰNT, megtörhet a Hydro Fehérvár AV19 lendülete az osztrák bázisú ligában, Kiss Dávid csapata ugyanis 7–3-as vereségbe szaladt bele a rekordbajnok, Klagenfurt otthonában. A Volán mellett szólt azonban, hogy az idényben még egyszer sem veszített el két egymás követő ICEHL-meccset.

Vasárnap Bécsben lépett jégre a magyar csapat, és sokáig leginkább a védekezésre koncentráltak a riválisok. Úgy tűnt, hogy az osztrákoknak egyetlen emberelőnyös találat elég lehet a sikerhez, de a mérkőzés utolsó kilenc percében négyszer is betalált a Volán, és rögtön visszatért a győztes útra a klagenfurti vereség után. Hiába hinnénk, hogy a végére kiszakadó gólzsák leginkább a támadósorokat dicséri, a négy találatból hármat védő ért el.

Az egész idényre vonatkozóan megállapíthatjuk, hogy a székesfehérváriak első sorának két kanadai hátvédje, Tim Campbell és Josh Atkinson közötti összhang sosem volt még ilyen gyümölcsöző korábban. A védők nem csak a csapatból, hanem a ligából is kiemelkednek jelenlegi formájukkal, Atkinson első, Campbell pedig őt szorosan követve második az ICEHL +/– listáján, +24-es és +23-as statisztikával. Ráadásul a harmadik és negyedik helyen is Volán-játékos áll, a csapatkapitány, Hári János, és hű játszótársa, a szlovén Anze Kuralt. Az öt elsősoros fehérvári közül tehát csak egy játékos nincs ebben a mutatóban a liga legjobbjai között.

Hári ráadásul nem csak a plusz/mínuszban, hanem a pontszerzésben is kiemelkedő, 31 pontjával (9 gól és 22 gólpassz) ezen a listán is negyedik. Ha a hátvédekről és a csatárokról már írtunk, úgy illendő, hogy a kapusokról is szó essen. Persze nem pusztán az illem, hanem a statisztika is megkívánja ezt, hiszen Horváth Dominik és a finn Rasmus Reijola is a bajnokság legjobbjai között vannak. Előbbi két vonatkozó ranglistát is vezet, ő kapja átlagban a legkevesebb gólt meccsenként (2.01), és a védési hatékonyságban (93.3%) sincs nála jobb. Igaz, kevesebb meccsen lépett jégre, mint váltótársa, Reijola, a finn meccsenkénti 2.13 kapott gólja a ligában a harmadik legkevesebb.

Ezeken a statisztikákon végignézve láthatjuk, hogy egyelőre olajozottan működik a Volán-gépezet, mindhárom csapatrész kiveszi a részét abból, hogy hetek óta a fehérváriak állnak az ICEH tabellájának élén. Természetesen a munka dandárja még hátravan, hiszen bajnokságot csak a rájátszásban lehet nyerni, de kétségtelen, biztató a magyar csapat teljesítménye. Vagy ahogy mondani szokták: „Eddig jó, nézzük a beadást!”