NHL-esekkel várják a mieink elleni selejtezőtornát a szlovákok

A 10 000 fő befogadására alkalmas pozsonyi Ondrej Nepela Arénában megrendezendő torna végén csupán egy válogatott örülhet majd a szlovák, kazah, magyar, osztrák négyesből, miután csak az első helyen záró csapat jut ki a 2026-os milánói téli olimpiára.

A torna legnagyobb esélyese a szlovák válogatott, melynek keretében több NHL-ben szereplő játékos is jégre léphet. A Szlovák Jégkorongszövetség még a múlt héten jelentette be, hogy a New Jersey Devils párosa, Simon Nemec és Tomás Tatar biztosan részt vesz a tornán. Rajtuk kívül pedig mára már az is kiderült, hogy a Calgary Flames 24 éves centere, Martin Pospísil is ott lesz a szlovák keretben. Pospísil az elmúlt idényben újoncként 63 meccsen játszott a Flamesben, 8 gólja mellett 16 gólpasszt jegyzett, s májusban – pályafutása során először – szerepelhetett a világbajnokságon is, ahol hét pontot szerzett (3+4).

Lehet azonban, hogy ezzel közel sincs vége a szlovákok „erősítéseinek”, jó eséllyel a legnagyobb csillaguk, Juraj Slafkovsky is ott lesz a hazai csapatban.

„Szeretnék játszani a válogatottban Pozsonyban, de a végső választ a klubom, a Montreal Canadiens mondja ki” – idézte a szlovák sajtó a húszéves szélsőt, aki nemrég nyolcéves szerződést (60.8 millió dollárért) írt alá a kanadai klubjával.

Rajtuk kívül még Martin Fehérváry játékára lehet reális esély az augusztus végi viadalon, őt elengedte a Washington Capitals, de a szlovák Sportnak arról beszélt, hogy van egy egészségügyi problémája, ami még megakadályozhatja a szereplését.

A magyar válogatott egy felkészülési meccset vív a torna előtt: augusztus 25-én Ukrajna az ellenfél, s ez lesz májusi kinevezése óta az új szövetségi kapitány, Majoross Gergely első mérkőzése a nemzeti csapat élén.

A tornára egyébként a szlovák szövetség még augusztus elején elindította a jegyértékesítést, a mieink első és utolsó találkozójára 10, illetve 20 euróért lehet jegyet venni, míg a szlovákok elleni meccsre 15, illetve 29 euró a belépő, s ezen a linken lehet megvásárolni.

A POZSONYI OLIMPIAI SELEJTEZŐTORNA PROGRAMJA

Augusztus 29., csütörtök

14.00: Kazahsztán–Magyarország

18.00: Szlovákia–Ausztria

Augusztus 30., péntek

14.00: Kazahsztán–Ausztria

18.00: Magyarország–Szlovákia

Szeptember 1., vasárnap

14.00: Ausztria–Magyarország

18.00: Szlovákia–Kazahsztán