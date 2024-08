Az olimpiáért küzd a magyar jégkorong-válogatott csütörtöktől Pozsonyban

Nem mindennapi lehetőség előtt áll a magyar válogatott, hiszen a 2026-os téli olimpiára juthat ki. Érdekes utat járnak be a mieink, ugyanis februárban a hazai rendezésű selejtezőtornán nem sikerült kivívni az utolsó körbe való jutást, ám a fehéroroszok kizárása miatt még egy esélyt kaptak. A lehetőség tehát adva van, igaz, a kemény mezőny is, ugyanis a magyarok Kazahsztánnal, Szlovákiával és Ausztriával találkoznak, tehát három A-csoportos ellenfelet kellene megelőzni az olimpiai kijutásért. Az erőviszonyokat vizsgálva erre kevés esély van, sőt, már egy győzelem is nagy bravúrral érne fel. A tornára hangolódás nem sikerült jól, vasárnap Ukrajnától 6–3-ra kapott ki a magyar együttes.

„Elsősorban az a célunk, hogy a játékunkat a lehető legmagasabb szintre emeljük a három mérkőzés alatt – mondta a Nemzeti Sportnak Majoross Gergely, a magyar válogatott szövetségi kapitánya. – Fontos, hogy tétre megy a játék a tornán, a realitás talaján maradva azonban nekünk nem a csoportgyőzelem, hanem a saját játékunk fejlesztése az elsődleges feladatunk Pozsonyban. Ez az elit-világbajnokság szintje, ez mini A-csoportos torna, amelyen örülünk, hogy részt vehetünk. Persze ez nem azt jelenti, hogy kishitűen állnánk bele a mérkőzésekbe, lehetőségként fogjuk fel, hogy saját magunkat felsőbb polcra helyezhetjük. Végre nem alacsonyabban rangsorolt vetélytársakkal játszunk, az ilyen szintű riválisok ellen lehet felfelé lépegetni. Még ha nincs is benne olyan sok nagy változás, új a játékrendszerünk, fontos, hogy finomítsuk az újdonságokat. Vannak újoncaink is, illetve akadnak fiatalabbak a keretben, akik kevés időt töltöttek el a válogatottban, nekik is jó erőpróba lesz a torna.”

Ami az ellenfeleket illeti, az egyik erősebb, mint a másik. Ausztriával kapcsolatban a közelmúltban negatív élmények érték a válogatottat, hiszen 2023-ban kiélezett mérkőzésen, szétlövés után ellene búcsúztunk az elitmezőnytől. Az osztrákok selejtezős kerete a Salzburg és a Klagenfurt játékosaira épül elsősorban, de David Reinbacher, valamint Marco Kasper személyében NHL-ből is érkeznek a csapathoz, igaz, egyik legjobbjuk, Marco Rossi nem lesz ott Pozsonyban. A torna esélyesei a házigazda szlovákok, akiknél nem kevesebb, mint tíz játékos játszik az NHL-ben, de a cseh ligából, valamint a KHL-ből is akad jégkorongozójuk. Utóbbi ligából jön néhány játékos a kazah keretbe is. A tornát ellenük nyitja a magyar válogatott, a már több mint négy éve folyamatosan az elit-világbajnokságon szereplő Kazahsztán elleni találkozó a tavaszi A-csoportos megméretés előtt is jó szintfelmerő lehet a mieinknek, hiszen egy csoportba kerültünk velük.

JÉGKORONG

OLIMPIAI SELEJTEZŐTORNA, POZSONY

D-CSOPORT

1. forduló, csütörtök

14.00: Kazahsztán–Magyarország (Tv: Sport2)

18.00: Szlovákia–Ausztria

2. forduló, péntek

14.00: Kazahsztán–Ausztria

18.00: Magyarország–Szlovákia (Tv: Sport1)

3. forduló, vasárnap

14.00: Ausztria–Magyarország (Tv: Sport1)

18.00: Szlovákia–Kazahsztán

A magyar válogatott kerete az olimpiai selejtezőre

Kapusok: Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg, norvég), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Vay Ádám (HK Poprad, szlovák)

Hátvédek: Fejes Nándor (Gyergyói HK), Garát Zsombor, Hadobás Zétény (Iowa Heartlanders, amerikai), Horváth Alex (Ocelari Trinec, cseh), Horváth Milán (JoKP, finn), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Nilsson Henrik (Kalmar, svéd), Ortenszky Tamás (Winterthur, svájci), Szabó Bence (BJAHC)

Csatárok: Ambrus Gergő, Bartalis István, Erdély Csanád, Mihály Ákos, Sebők Balázs, Terbócs István (mind Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (KooKoo, finn), Horváth Bence (Jukurit, finn), Nemes Márton (Mora IF, svéd), Papp Kristóf (Lindenwood, amerikai), Sofron István (BJAHC), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Varga Balázs (JYP, finn)