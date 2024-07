A fiatal magyar női hokisok egyre jobbá válnak – Delaney Collins

Három éve azon dolgozik Delaney Collins, hogy a magyar női jégkorong-válogatott egyre jobb legyen. Másodedzőként, Pat Cortinát kiegészítve, vele együtt tervezi és végezteti el az előre megtervezett programot, amelynek eredményeként a 2023-as bramptoni kiesés után 2024-ben Klagenfurtban ismét kivívta az A-csoportban szereplés jogát a csapat.

„A női szakág rengeteget fejlődött az elmúlt három évben, és nem csak a felnőttcsapatra gondolok, hanem az utánpótlás-válogatottakra is. Olyan összhang alakult ki a csapattársak között, ami korábban nem mindig volt meg. Ezzel párhuzamosan az edzők és játékosok között is egyre jobb a viszony, nekem is sokat segít a megfelelő edzésprogramok kialakításában, hogy többet tapasztalok a közegből és jobban megismerem a játékosokat” – mondta Delaney Collins a Nemzeti Sportnak.

Nincs könnyű helyzetben a szakmai stáb, hiszen az elmúlt három évben generációváltás zajlott a női válogatottnál, és sokan, akik korábban alapembernek számítottak, szögre akasztották a korcsolyát. Természetesen a magyarországi utánpótlás és a merítési lehetőségek meg sem közelítik a sportág (és Collins) hazájáét, Kanadáét, mégis a legtöbb posztra sikerült megtalálni a fiatal, fejleszthető és fejlődni vágyó játékosokat.

„Őszintén úgy gondolom, hogy a fiatalok tovább emelik a női válogatott játékának színvonalát. Közülük többen nagyon jó képességűek, magas szinten játszanak, és nívós, külföldi ligákban fejlődnek hétről hétre. Az U16-os és az U18-as programunk is jól halad. Természetesen a munka még nincs befejezve, de öröm látni, ahogy a fiatalok egyre jobbá válnak” – magyarázta Collins.