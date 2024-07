„Nem ijeszt meg Bellingham” – Dani Olmo az angolok elleni Eb-döntőről

„Nem ijeszt meg. Bellingham náluk egy etalon, foci van a cipőiben is – mondta el az angolok klasszisáról Dani Olmo a műsorban. – Mindig ő van a dolgok középpontjában. Egy olyan játékos, akit nem lehet figyelmen kívül hagyni, de senki nem fél tőle.”

A spanyolok játékmestere beszélt arról is, hogy mivel Anglia az elődöntőben az utolsó pillanatban szerzett góllal harcolta ki a továbbjutást, ez is azt mutatja, hogy a spanyoloknak minden tekintetben százszázalékosnak kell lenniük. „Ahhoz, hogy megnyerjük ezt a sorozatot, a legjobbakat kell találkoznunk. Most Anglián a sor...” – fogalmazott.

A spanyol csapat sztárjátékosaira vonatkozóan is kapott egy kérdést: „Igen, akadnak belőlük. Ott vannak olyan játékosok, mint Lamine (Yamal) vagy Nico (Williams). És vannak olyanok is, akik már mindent megnyertek, mint Nacho vagy Rodri. Fabian tornája is felértékelődik. Nagyon nyugodtak vagyunk a döntő előtt, a célunk egy újabb győzelem. Ez az egyetlen, ami számít.”

Hozzátette, hogy nem lepte meg Lamine Yamal franciák elleni bombagólja, már csak azért sem, mert edzésen minden nap látja játszani, így tudja, mire képes. Egy másik kérdésre válaszolva megjegyezte továbbá azt is, hogy ha össze kellene állítani az Eb legjobb tizenegyét, akkor abba csaknem mindenki a spanyolok közül kerülne be.

Az interjú második felében a jövője is szóba került. Mint ismert, a lipcsei szerződésében szereplő kivásárlási záradék július 20-ig van érvényben, azaz az érdeklődő kluboknak sietniük kell. „Ha a nagy klubok akarnak engem, akkor tudják, mit kell tenniük. Július 20-ig van idejük, különben később kemény tárgyalások várhatóak. Jelenleg szerződésem van a Lipcsénél, én pedig címeket szeretnék nyerni. Jó a kapcsolatom az edzővel és a sportvezetéssel is” – fogalmazott Dani Olmo.

DÖNTŐ

JÚLIUS 14. – VASÁRNAP

21.00: Spanyolország–Anglia, Berlin