Mutatjuk, milyen rekordokat dönthet meg Cristiano Ronaldo az Eb-n

Cristiano Ronaldo első Eb-mérkőzést 2004-ben Görögország ellen játszott. Ekkor a házigazda 2–1-re kikapott a görögök elleni nyitómérkőzésen, az akkor 19 éves Ronaldo szerezte csapata egyetlen gólját a 93. percben.

Négynél több Eb-n egy férfi labdarúgó sem szerepelt, leszámítva Cristiano Ronaldót, aki a hatodik Európa-bajnokságára készül, amivel tovább javítja saját rekordját. Az eddigi öt tornán 25 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 14 gólt szerzett, mindkettő rekord. Előbbiben az aktív játékosok közül Pepe (19), míg utóbbi kapcsán Antoine Griezmann (7) van Ronaldo mögött.

Ráadásul a portugál támadó eddig mind az öt kontinenstornáján betalált, amire értelemszerűen szintén senki nem volt még képes. A mérkőzés számokból adódik, hogy CR töltötte a legtöbb percet az Eb-n (2155), neki van a legtöbb megnyert mérkőzése (12) és ő volt a legtöbbször csapatkapitány (16). Cristiano Ronaldo az Eb-k során 137 lövéssel próbálkozott, a ranglista második helyén Thierry Henry áll 57-tel.

A 39 éves portugál tehát számos rekordot tart, de így is van, amiben (még) nem első. A BBC Sports megemlíti, hogy 1980 óta a legtöbb kialakított helyzet egy portugál nevéhez fűződik. De nem Ronaldo van a lista élén, hanem Luis Figo (42), aki eggyel előzi meg az Al-Naszr játékosát. Cristiano Ronaldo jelenleg az ötödik legfiatalabb gólszerző az Eb-k történelmében. Ezen a listán előrébb már nem kerülhet, sőt könnyen lehet, hogy például Lamine Yamal miatt hátrébb csúszik, azonban Ronaldo lehet a legidősebb gólszerző megelőzve Ivica Vasticot, aki 38 évesen és 257 naposan talált be. Ha a portugálok a döntőig menetelnek, és Cristiano Ronaldo ott is betalál, akkor Leonardo Bonucci rekordját döntheti meg, aki 2021-ben 34 évesen talált a kapuba az angolok ellen.

Jelenleg Lothar Matthaus a legidősebb pályára lépő mezőnyjátékos az Eb-k történelmében, aki 2000-ben 39 évesen és 91 naposan játszott. Cristiano Ronaldo őt is megelőzheti, bár a portugál keretben ott van a 41 éves Pepe is.

Ronaldo hat gólpassznál jár csak úgy, mint Karel Poborsky, így akár ebben a mutatóban is egyedüli rekorder lehet. Az Eb-győztes portugál eddigi nemzetközi karrierje során 47 különböző válogatott ellen is betalált, ezt a számot növelheti a csoportkörben ugyanis sem Grúzia, sem Törökország nem szerepel ezen a listán.

A PORTUGÁL LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT 26 FŐS EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderes – Anglia), Rui Patrício (Roma – Olaszország)

Védők: António Silva (Benfica), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain – Franciaország), Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), Goncalo Inácio (Sporting CP), Joao Cancelo (FC Barcelona – Spanyolország), Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderes – Anglia), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain – Franciaország), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City – Anglia)

Középpályások: Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Joao Neves (Benfica), Joao Palhinha (Fulham – Anglia), Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Vitinha (Paris Saint-Germain – Franciaország), Matheus Nunes (Manchester City – Anglia)

Támadók: Bernardo Silva (Manchester City – Anglia), Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Diogo Jota (Liverpool – Anglia), Francisco Conceicao (FC Porto), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain – Franciaország), Joao Félix (FC Barcelona – Spanyolország), Pedro Neto (Wolverhampton Wanderes – Anglia), Rafael Leao (Milan – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Roberto Martínez (spanyol)

F-CSOPORT

JÚNIUS 18., KEDD

18.00, Dortmund: Törökország–Grúzia

21.00, Lipcse: Portugália–Csehország

JÚNIUS 22., SZOMBAT

15.00, Hamburg: Grúzia–Csehország

18.00, Dortmund: Törökország–Portugália

JÚNIUS 26., SZERDA

21.00, Gelsenkirchen: Grúzia–Portugália

21.00, Hamburg: Csehország–Törökország