Harry Kane ígéri, a kieséses szakaszra csúcsformában lesz – de már ma is villanhatna

Csak semmi pánik! Harry Kane, az angol válogatott csatárcsillaga nyugalomra inti a szurkolókat, szerinte a kieséses szakaszban nyújt majd csúcsteljesítményt. S hogy mire alapozza ezt? Az előző Európa-bajnokságon történtekre: három évvel ezelőtt a csoportkörben nem talált be, majd a kieséses szakaszban egy gólt szerzett a nyolcaddöntőben, kettőt a negyeddöntőben és egyet az elődöntőben. A németországi tornán a Bayern München 30 éves csatára az első, Szerbia elleni csoportmeccsen gyengén futballozott, a dánokkal szemben sem játszott kimagaslóan, de szerzett egy gólt, kedden pedig Szlovénia ellen lép pályára társaival.

„Minden rendben lesz, velem is és a csapattal is – mondta a The Guardiannek Harry Kane. – A korábbi tornákon szerzett tapasztalatok kifejezetten hasznosak. Sokan vagyunk rutinos labdarúgók, a mi felelősségünk segíteni a fiatalabbaknak. A lényeg, hogy hol végez a csapat, senki sem emlékszik majd a Dánia elleni egy-egyes döntetlenre, ha megnyerjük az Európa-bajnokságot. Teljes mértékben hiszünk abban, hogy miénk lehet a trófea, ám nyilván nehéz lesz felérni a csúcsra. Nem szabad önmagunkat elragadtatva a fellegekben járni, ha nyerünk három-nullára, de nem szabad mélyre zuhanni sem, ha nem játszunk jól. A kieséses szakasz bonyolult, ha egy csapat rossz napot fog ki, kiesik.”