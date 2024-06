Csak a küzdelem: Hollandia és Franciaország összehozta az idei labdarúgó Eb első gól nélküli eredményét

Kylian Mbappé a kispadon rágózva egykedvűen nézte, hogy a szünet után a csapatok ugyanabban az összeállításban folytatják a mérkőzést, mint amiben az első negyvenöt percet befejezték, és talán az járhatott a fejében, a döntetlen tulajdonképpen mindkét oldal számára elfogadható eredmény, a lényeg, hogy egyetlen játékostársa se sérüljön meg. A 65. percben Griezmann óriási helyzetben megint rosszul találta el a labdát (szokatlanul sokat hibázott a franciák kapitánya), majd a 69. percben Xavi Simons lövése után már ünnepeltek a hollandok, hiszen a labda a bal alsó sarokban kötött ki, ám a VAR vizsgálta a találatot, és mert Denzel Dumfries akadályozta a francia kapust a védésben, a játékvezető les miatt nem adta meg a gólt.

Láttunk már jobb mérkőzést a két csapat előadásában, gyanítjuk, fogunk is még, mindenesetre a megszerzett egy ponttal Franciaország és Hollandia is nagyot lépett a továbbjutás felé. Biztosak vagyunk benne, Mbappé a Lengyelország elleni csoportmeccset már nem a kispadon üli végig, ezúttal azonban ez is belefért…

Még akkor sem ragad ott a francia csillag, ha ezzel az iksszel eldőlt: a lengyel válogatott – a mezőnyből elsőként – búcsúzott az Eb-től. 0–0

A MÉRKŐZÉST PERCRŐL PERCRE KÖVETŐ TUDÓSÍTÁSUNKAT IDE KATTINTVA OLVASHATJA EL!

1. Hollandia 2 1 1 – 2–1 +1 4 2. Franciaország 2 1 1 – 1–0 +1 4 3. Ausztria 2 1 – 1 3–2 +1 3 4. Lengyelország 2 – – 2 2–5 –3 0 A D-csoport állása

HOLLANDIA

Kapusok: 13 – Justin Bijlow (Feyenoord), 23 – Mark Flekken (Brentford – Anglia), 1 – Bart Verbruggen (Brighton – Anglia)

Védők: 5 – Nathan Aké (Manchester City – Anglia), 17 – Daley Blind (Girona – Spanyolország), 3 – Matthijs de Ligt (Bayern München – Németország), 6 – Stefan de Vrij (Internazionale – Olaszország), 22 – Denzel Dumfries (Internazionale – Olaszország), 2 – Lutsharel Geertruida (Feyenoord), 15 – Micky van de Ven (Tottenham – Anglia), 4 – Virgil van Dijk (Liverpool – Anglia)

Középpályások: 12 – Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen – Németország), 26 – Ryan Gravenberch (Liverpool – Anglia), 20 – Ian Maatsen (Borussia Dortmund – Németország), 14 – Tijjani Reijnders (Milan – Olaszország), 24 – Jerdy Schouten (PSV), 7 – Xavi Simons (RB Leipzig – Németország), 16 – Joey Veerman (PSV), 8 – Georginio Wijnaldum (Al-Ettifak – Szaúd-Arábia)

Támadók: 25 – Steven Bergwijn (Ajax), 19 – Brian Brobbey (Ajax), 21 – Joshua Zirkzee (Bologna), 10 – Memphis Depay (Atlético Madrid – Spanyolország), 11 – Cody Gakpo (Liverpool – Anglia), 18 – Donyell Malen (Borussia Dortmund – Németország), 9 – Wout Weghorst (Hoffenheim – Németország)

Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

FRANCIAORSZÁG

Kapusok: 23 – Alphonse Areola (West Ham – Anglia), 16 – Mike Maignan (Milan – Olaszország), 1 – Brice Samba (Lens)

Védők: 21 – Jonathan Clauss (Marseille), 22 – Théo Hernández (Milan – Olaszország), 24– Ibrahima Konaté (Liverpool – Anglia), 5 – Jules Koundé (FC Barcelona – Spanyolország), 3 – Ferland Mendy (Real Madrid – Spanyolország), 2 – Benjamin Pavard (Internazionale – Olaszország), 17 – William Saliba (Arsenal – Anglia), 4 – Dayot Upamecano (Bayern München – Németország)

Középpályások: 6 – Eduardo Camavinga (Real Madrid – Spanyolország), 19 – Youssouf Fofana (Monaco), 7 – Antoine Griezmann (Atlético Madrid – Spanyolország), 13 – N’Golo Kanté (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 14 – Adrien Rabiot (Juventus – Olaszország), 8 – Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), 18 – Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Támadók: 25 – Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), 20 – Kingsley Coman (Bayern München – Németország), 11 – Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), 9 – Olivier Giroud (Milan – Olaszország), 12 – Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain), 10 – Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), 15 – Marcus Thuram (Internazionale – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

D-CSOPORT

JÚNIUS 16., VASÁRNAP

Hamburg: Lengyelország–Hollandia 1–2

JÚNIUS 17., HÉTFŐ

Düsseldorf: Ausztria–Franciaország 0–1

JÚNIUS 21., PÉNTEK

Berlin: Lengyelország–Ausztria 1–3

Lipcse: Hollandia–Franciaország 0–0

JÚNIUS 25., KEDD

18.00, Berlin: Hollandia–Ausztria

18.00, Dortmund: Franciaország–Lengyelország