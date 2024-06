Álvaro Morata: Miért nem szurkol nekünk minden spanyol futballrajongó?

Minden kategóriát figyelembe véve 66 góllal Álvaro Morata a spanyol válogatott történetének legeredményesebb játékosa. Egyébként a felnőttmérkőzéseket tekintve is negyedik a rangsorban 35 góllal, holtversenyben David Silvával. Az Eb-k történetében pedig egyetlen spanyol futballista sem szerzett nála több gólt: a 2016-os és a 2021-es tornán is három gólt jegyzett, vagyis összesen hatnál jár, eggyel megelőzve Fernando Torrest és kettővel David Villát. A 73-szoros válogatott csatár az Asnak és az El Larguerónak is interjút adott, s elmondta: óriási lehetőség előtt áll a spanyol válogatott, reméli, hogy 1964, 2008 és 2012 után Németországban sikerül megnyerni a negyedik Eb-aranyérmet is.

A spanyoloknak sok fiatal játékosuk van, de senkitől sem kell félniük. Azt pedig már régóta mondom, hogy bár brazil vagyok, Daniel Carvajalt tartom a világ legjobb jobbhátvédjének, aki az Európa-bajnokságon is sokat tehet a sikerért. NS-vélemény: CAFU, a brazilok kétszeres világbajnok (1994, 2002) jobbhátvédje

„Erőnlétileg és mentálisan is csúcsformában vagyok, a válogatott pedig most is az esélyesek között szerepel, elég erős ahhoz, hogy ismét trónra lépjünk – mondta a 31 éves támadó. – A keretben vannak fiatalok, mint Lamine Yamal vagy Nico Williams, illetve rutinos labdarúgók, például Nacho vagy Daniel Carvajal. Támadásban sok variációs lehetőségünk van, ami fontos lehet a nehéz mérkőzéseken. Sokan elfelejtik, de nem voltunk egyszerű helyzetben azt követően, hogy a mindent megnyerő aranygeneráció után kerültünk a válogatotthoz. Persze semmi sem lehetetlen, és az előző Európa-bajnokságon is jó esélyünk volt arra, hogy nagy sikert érjünk el. Ki tudja, hogyan alakult volna, ha az elődöntőben nem veszítjük el az Olaszország elleni tizenegyespárbajt. De a múlton már kár rágódni, itt az újabb esély, sokunknak bizonyára ez az utolsó lehetőség arra, hogy nagy tornát nyerjünk, ezt meg kell ragadnunk.”

Pályafutása kapcsán több kérdőjel is van. Bár a szerződése 2026 nyaráig érvényes, elképzelhető, hogy a nyáron távoznia kell az Atlético Madridtól. Az előző idényben 32 mérkőzésen 15 gólt szerzett a bajnokságban, de csak 21 alkalommal volt kezdő. A válogatottban is megosztó személyiség, márciusban a Brazília elleni felkészülési mérkőzésen (3–3) kifütyülte a Santiago Bernabéu Stadion szurkolóinak egy része. Ennek ellenére a válogatottbeli szerepét mutatja, hogy csapatkapitányként vezeti Spanyolországot az Eb-n.

„A legtöbben nem ismernek, nem tudják, milyen ember vagyok az öltözőben – mondta Álvaro Morata. – Olyan nagyszerű játékosoktól tanulhattam, mint Koke, Sergio Ramos, Iker Casillas, Giorgio Chiellini. Ami az Atlético Madridot illeti, októberben leszek harminckét éves, ha nem számol velem a klub, nyilván nem maradhatok. Már az előző idényben is távozhattam volna, nagyon jó ajánlataim voltak, egyszerűbb is lett volna, ám maradni akartam. De egyelőre nem egyeztettem senkivel, majd a nyári vakáció után leülünk, megbeszéljük, mi a legjobb megoldás. A brazilok elleni meccsről pedig nem szeretnék beszélni, mert nem akarok panaszkodni. Az Eb után szívesen kifejtem, hogyan éltem meg mindezt. Ám talán ezért játszom jobban, ha nem hazai közönség előtt futballozom, pedig nincs nálam nagyobb szurkolója a válogatottnak. Az emberek nem is tudják, milyen sokat jelent egy jó szó. Sok spanyol szurkolón azt érzem, azt szeretnék, ha rosszul menne a válogatottnak. Folyton kritizálnak, bírálnak. Más országokra ez nem igazán jellemző. Nézzék meg Olaszországot, az Eb idején minden tele van zászlóval, az emberek büszkék a csapatra. Pedig ez csak futball. És ha valaki spanyolként szereti a futballt, nem értem, miért nem szurkol a válogatottnak. Mindig libabőrös leszek, ha bekerülök a keretbe, de elképzelhető, hogy ez lesz az utolsó nagy tornám a válogatottal. Vannak soha vissza nem térő lehetőségek az életben, ezért is szeretném, ha jól szerepelnénk az Európa-bajnokságon.”

A spanyoloknak nem lesz könnyű dolguk, a címvédő Olaszország mellett Horvátország lesz az ellenfelük. Utóbbi ellen kezd a csapat szombat délután Berlinben.

„A horvátoké kis ország, mégis nagyon versenyképes a csapatuk, a győzni akarás egész egyszerűen benne van a génjeikben. A Nemzetek Ligája döntőjében is játszottunk ellenük, és az utóbbi nagy tornákon mindig messzire jutottak. Mindkét csapatra nagyon nehéz összecsapás vár.”

Az Eb rajtja előtt interjút adott a madridi Asnak a korábban Pécsen és a Puskás Akadémiánál is dolgozó, játékosként világbajnoki bronzérmes (1998) horvát Robert Jarni.

„A portugálok ellen megnyert felkészülési mérkőzés után mindenki nagyon bizakodó – mondta az 55 éves egykori klasszis. – Ami a szombati mérkőzést illeti, a spanyol és a horvát válogatott is szereti játszani a futballt, szerintem az nyer, aki az első gólt szerzi. Luka Modric pedig hiába harmincnyolc éves, ő az eszével játszik, nem az erejét használja, Németországban is a válogatott vezére lehet.” Robert Jarni szerint Luka Modric Németországban is vezér lehet

SPANYOLORSZÁG

Kapusok: 1 – David Raya (Arsenal – Anglia), 13 – Álex Remiro (Real Sociedad), 23 – Unai Simón (Athletic Bilbao)

Védők: 2 – Dani Carvajal (Real Madrid), 24 – Marc Cucurella (Chelsea – Anglia), 12 – Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), 14 – Aymeric Laporte (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 3 – Robin Le Normand (Real Sociedad), 4 – Nacho (Real Madrid), 22 – Jesús Navas (Sevilla), 5 – Dani Vivian (Athletic Bilbao)

Középpályások: 16 – Rodri (Manchester City – Anglia), 18 – Martín Zubimendi (Real Sociedad), 6 – Mikel Merino (Real Sociedad), 8 – Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain – Franciaország), 20 – Pedri (FC Barcelona), 25 – Fermín López (FC Barcelona), 15 – Álex Baena (Villarreal)

Támadók: 9 – Joselu (Real Madrid), 7 – Álvaro Morata (Atlético Madrid), 10 – Dani Olmo (RB Leipzig – Németország), 21 – Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), 26 – Ayoze Pérez (Real Betis), 11 – Ferran Torres (FC Barcelona), 17 – Nico Williams (Athletic Bilbao), 19 – Lamine Yamal (FC Barcelona)

Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

HORVÁTORSZÁG

Kapusok: 1 – Dominik Livakovic (Fenerbahce – Törökország), 23 – Ivica Ivusic (Pafosz – Ciprus), 12 – Nediljko Labrovic (Rijeka)

Védők: 21 – Domagoj Vida (AEK Athén – Görögország), 22 – Josip Juranovic (Union Berlin – Németország), 4 – Josko Gvardiol (Manchester City – Anglia), 19 – Borna Sosa (Ajax – Hollandia), 2 – Josip Stanisic (Bayer Leverkusen – Németország), 6 – Josip Sutalo (Ajax – Hollandia), 5 – Martin Erlic (Sassuolo – Olaszország), 3 – Marin Pongracic (Lecce – Olaszország)

Középpályások: 10 – Luka Modric (Real Madrid – Spanyolország), 8 – Mateo Kovacic (Manchester City – Anglia), 11 – Marcelo Brozovic (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 15 – Mario Pasalic (Atalanta – Olaszország), 13 – Nikola Vlasic (Torino – Olaszország), 7 – Lovro Majer (Wolfsburg – Németország), 18 – Luka Ivanusec (Feyenoord – Hollandia), 25 – Luka Sucic (RB Salzburg – Ausztria), 26 – Martin Baturina (Dinamo Zagreb)

Támadók: 14 – Ivan Perisic (Hajduk Split), 9 – Andrej Kramaric (Hoffenheim – Németország), 17 – Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), 20 – Marko Pjaca (Rijeka), 16 – Ante Budimir (Osasuna – Spanyolország), 24 – Marco Pasalic (Rijeka)

Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic

B-CSOPORT

JÚNIUS 15., SZOMBAT

18.00, Berlin: Spanyolország–Horvátország

21.00, Dortmund: Olaszország–Albánia

JÚNIUS 19., SZERDA

15.00, Hamburg: Horvátország–Albánia

JÚNIUS 20., CSÜTÖRTÖK

21.00, Gelsenkirchen: Spanyolország–Olaszország

JÚNIUS 24., HÉTFŐ

21.00, Düsseldorf: Albánia–Spanyolország

21.00: Lipcse: Horvátország–Olaszország