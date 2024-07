Tréfás feliratok, holland oroszlán – bejártuk a szurkolói zónát

„Ne törd össz, csak nyerd meg!” – virított az egyik táblán Lando Norris tavalyi trófeatörésére utalva, amely újra beszédtémát szolgáltat, a McLaren pilótája ugyanis herendi stílusú sisakban versenyez a Hungaroringen. Persze nem csupán ezért népszerű, igazi sztáralkat, aki pontosan tudja, hogyan kell megszólítani a rajongóit – péntek délelőtt őt fogadta a legnagyobb üdvrivalgás a szurkolói zónában.

Fotó: Árvai Károly

A Liberty ugyanis a szó szoros értelmében igyekszik közel hozni a versenyzőket a közönséghez: annak idején távcsővel lehetett kiszúrni őket a bokszutcában, most meg golfkocsikkal kigurulnak a lelátók mögött felállított színpadhoz, hogy üdvözöljék az értük szorítókat. A Formula–3-as szabadedzés után elsőként a mindig mosolygós Daniel Riccardo és csapattársa, Cunoda Juki tűnt fel, majd megérkeztek a mclarenesek, a Williams pilótái pedig már azelőtt színpadra léptek, hogy a műsorvezető szólította volna őket.

„Sok mindent lehet csinálni Budapesten, de elég kényelmes az ágyam a hotelben” – mondta mosolyogva Alexander Albon, mire csapattársa, Logan Sargeant rávágta, ő azért szeretne látni valamit a magyar fővárosból, egyébként is ez az egyik kedvenc helyszíne a versenynaptárban. Hogy a többi pályáról is ezt mondja-e, nem tudjuk, a közönség mindenesetre nagy üdvrivalgással fogadta, amikor a versenyzők a Hungaroringet méltatták. A kétszeres világbajnok Fernando Alonsónak énekeltek is, majd a labdarúgó Eb-döntő került szóba, amiről azt mondta, a válogatott után honfitársával, Carlos Sainzcal ők is szeretnének örömet szerezni a spanyoloknak.

Fotó: Árvai Károly

Vicces pillanatokból sem volt hiány, a kivetítőn például megmutatták, hogyan ivott a cipőjéből Oscar Piastri Silverstone-ban, amivel a főszereplőt is meglepték. A különös mutatványt ezúttal nem ismételte meg, sapkákat viszont dobált – akinek jutott belőle, bizonyára le sem veszi a fejéről a hétvégén.

Már csak azért sem, mert pokoli, már-már elviselhetetlen a hőség. Amikor nincs akció a pályán, a legtöbben a fák árnyékában húzzák meg magukat, a hollandokat viszont valamiért nem zavarja a kánikula, olyan is akad, aki narancssárga oroszlánjelmezben sétálgat a tűző napon. A finnek sem aprózták el, akkora zászlóval érkeztek, hogy Valtteri Bottas is kiszúrta a tömegben, csapattársa, Csou Kuan-jü pedig a saját portréját ábrázoló kartonfigurának örült nagyon.

Fotó: Árvai Károly

A szurkolók megtapasztalhatják, milyen pezsgőzni a pódiumon, de nincs kívánságműsor, a külföldiek mögött is magyar zászló virít a hatalmas LED-falon. Évről évre színesebb a programkínálat: kipróbálhatjuk a bungee jumpingot, némileg lebutított szimulátorral „körözhetünk” a Hungaroringen, sőt kereket is cserélhetünk. Az egyik sátorban ráadásul ismerős arc fogadja az érdeklődőket.

Fotó: Árvai Károly

„A reakciófejlesztő eszközünket többek között a Red Bull is beépítette az edzésprogramjába, köztudott, hogy Max Verstappen használja a bemelegítéshez – mondta érdeklődésünkre korábbi kiváló jégkorongkapusunk, a BlazePod magyarországi nagykövete, Szuper Levente. – Szeretem és követem az autósportot, ha időm engedi, igyekszem belenézni a versenybe, talán akkor nem lesz sorállás a sátrunknál.”

Merthogy a fő attrakció mégiscsak a pályán zajlik – pénteki tapasztalataink alapján az időmérőn és a futamon sem lesz gond a hangulattal.

A leglelkesebb rajongók a szállodákat is felkeresik

Ahogy minden évben, az idén is elképesztő rajongás övezi a Magyar Nagydíjat, sokan szeretnének találkozni kedvenc pilótájukkal. A leglelkesebb szurkolók hajnalban felkelnek, a csapatok szállásánál kezdik a napot, majd a Hungaroringről ismét a belváros felé veszik az irányt. A Deák Ferenc téren esténként csak araszolnak a buszok, ugyanis hömpölyög a tömeg, rengetegen várják, hogy az autóból kiszálló versenyzőktől aláírást, közös képet kérjenek. Többen is kimentek a kordonokhoz, Pierre Gasly különösen készséges volt a rajongókkal, ők pedig jóformán mindenkit üdvrivalgással fogadtak, aki begördült a hotel elé.