A sikeres nagydíj után a magyar promótereket méltatta Stefano Domenicali

Bár két hónapja még különböző munkagépekkel, valamint több száz építőmunkással volt tele a Hungaro­ring, a látványos átalakítás semmiben sem zavarta meg a vasárnapi 39. Magyar Nagydíjat. Az avatatlan szemnek talán fel sem tűnt, hogy az infrastruktúra teljes felújításon megy át, így érthetően az F1 elnök-vezérigazgatója, Stefano Domenicali is pozitív érzésekkel zárta a hétvégét.

„Nagyon elégedett és büszke vagyok, a promóterek, Gyulay Zsolt és Ariane Frank-Meulenbelt káprázatos munkát végeztek – mondta az olasz vezető a Nemzeti Sportnak és a Blikknek adott közös interjújában. – Amit elterveztek, meg is csinálták – hozzá kell tennem, szokás szerint. Ez az első lépése a két év múlva befejeződő felújítási szakasznak, és már a 2025-ös változásokat is izgatottan várom. Az újabb jelét adja majd, hogy az önök országa mennyire szereti a Formula–1-et. Örülünk, amikor a szavak helyett a tények beszélnek. Ezért is vagyunk boldogok, hogy az F1 és Magyarország kapcsolata folyamatosan erősödik a jövőben is.”

Domenicali kiemelte, hogy az átépítés mellett a szervezőknek közvetlenül a nagydíj előtt az időjárás kihívásait is le kellett küzdeniük a sikeres lebonyolításhoz.

„Több mint elégedett vagyok az eddig elvégzett infrastrukturális felújításokkal. Sőt, azt is figyelembe kell venni, hogy szerdán óriási vihar csapott le a pályára, ami szintén megnehezítette az előkészületeket. A boxutcát elárasztotta a víz, szóval lenyűgöző, hogy csütörtökre már minden készen állt. Csak nyomatékosítani tudom a tényt, nagyon szerencsések vagyunk, hogy ennek a futamnak ilyen nagyszerű promóterei vannak, akik elkötelezetten és tudásuk legjavát nyújtva gondoskodnak erről az eseményről. Telt ház előtt zajlott a verseny, és ez nem a véletlen, hanem a kemény munka eredménye – ezért őket illeti az elismerés, mert a legjobbak közé tartoznak. A tények önmagukért beszélnek, ezért is kötöttünk Magyarországgal hosszú távú szerződést a versenyrendezésről.”

A sportág régebbi rajongói már abból az időszakból is jól ismerhetik Domenicalit, amikor a Ferrarinál dolgozott. Az olasz szakember 1995-ben kezdte a munkát a legendás maranellói csapatnál, s a ranglétrán egyre feljebb lépdelve egészen a csapatfőnöki székig jutott. Arra kértük, idézze fel legkedvesebb ferraris élményeit, különös tekintettel a húsz évvel ezelőtti konstruktőri világbajnoki címre, amelyet az idény kirívóan korai szakaszában, a Hungaroringen szerzett meg az istálló.

„Erről legalább fél órát tudnék beszélni – mondta mosolyogva Domenicali. – Káprázatos időszak volt az a Ferrarinál, nagyon különleges csapat jött össze, és ez igaz az emberi kapcsolatokra is. Nagyon egyedi volt, amit elértünk, kivételes fegyvertény, hogy ennyire korán biztossá tettük a konstruktőri bajnoki címet. Úgy emlékszem, mintha csak tegnap lett volna, ahogy az összes csapattaggal együtt ünnepeltünk. Talán 1995-ben jártam először önöknél, ezért is van számos szép emlékem a Hungaroringről. Felidézném még Felipe Massa 2009-es balesetét is, ami akkor természetesen sokkoló volt, de ma már jó emlék, köszönhetően a magyar orvosok káprázatos munkájának, akik megmentették az életét. Van egy kellemetlen élményem is, amikor Felipe motorja 2008-ban három körrel a vége előtt robbant fel a célegyenesben – talán még mindig ott van a lyuk… Már csak be kellett volna kocognia az első helyen a célig, amikor hirtelen hallottunk egy nagy robajt – egy dugattyú meghibásodott, és ez a végelszámolásnál a bajnoki címébe került. De még ha vannak is fájdalmas emlékeim, az összkép mindenképp pozitív, ezért szívesen térek vissza minden évben.”