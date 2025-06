A Braga és a Partizan Beograd is ellenfele lehet a Paksnak az El második selejtezőkörében

Az Európai Labdarúgó-szövetség szűkítette az egyes csapatok lehetséges ellenfeleinek körét az Európa-liga és a Konferencialiga selejtezőjének második körében érdekelt csapatok számára. Az Európa-ligában a Paksnak akár a portugál Braga vagy a szerb Partizan Beograd is ellenfele lehet. A Konferencialigában az ETO FC Győr akár svéd Häckent is megkaphatja, a kiemelt Puskás Akadémiának akár a limassoli Arisz is juthat.

EURÓPA-LIGA

A SELEJTEZŐ 2. FORDULÓJA ELŐTTI SORSOLÁS KALAPBEOSZTÁSA

Fő Ág

1. CSOPORT

Kiemeltek

Braga (portugál)

A Legia Warszawa (lengyel)–Aktobe (kazah) párharc továbbjutója

Az AEK Larnaca (ciprusi)–Partizan Beograd (szerb) párharc továbbjutója

FC Lugano (svájci) Nem kiemeltek

A Paksi FC–CFR 1907 Cluj (romániai) párharc továbbjutója

Levszki Szófia (bolgár)–Hapoel Beer-Sheva FC (izraeli) párharc továbbjutója

Sabah FK (azeri)–NK Celje (szlovén) párharc továbbjutója

FC Baník Ostrava (cseh) KONFERENCIALIGA

A SELEJTEZŐ 2. FORDULÓJA ELŐTTI SORSOLÁS KALAPBEOSZTÁSA

Fő Ág

3. CSOPORT

Kiemeltek

Hajduk Split (horvát)

NK Maribor (szlovén)

AEK Athén (görög)

DAC 1904 (szlovákiai)

Az AEK Larnaca (ciprusi)–Partizan Beograd (szerb) párharc vesztese

Nem kiemeltek

Olekszandrija (ukrán)

A Paksi FC–CFR 1907 Cluj (romániai) párharc vesztese

A Levszki Szófia (bolgár)–Hapoel Beer-Sheva (izraeli) párharc vesztese

PFC Zire (azeri)

Az Urartu (örmény)–Nyeman Grodno (fehérorosz) párharc továbbjutója 4. CSOPORT

Kiemeltek

Az NSÍ Runavík (feröeri)–HJK (finn) párharc továbbjutója

A KF Malisheva (koszovói)–Víkingur Reykjavík (izlandi) párharc továbbjutója

A Tre Fiori (San Marinó-i)–FK Pjunik (örmény) párharc továbbjutója

FC Vaduz (liechtensteini)

FC Spartak Trnava (szlovák)–Häcken (svéd) párharc vesztese

Nem kiemeltek

Hibernians FC (máltai)

Vllaznia (albán)–Daugavpils (lett) párharc továbbjutója

ETO FC Győr

Arda Kardzsali 1924 (bolgár)

Dungannon Swifts FC (északír) 8. C SOPORT

Kiemeltek

Maccabi Haifa FC (izraeli)

A Borac Banja Luka (bosnyák)–Santa Coloma (andorrai) párharc továbbjutója

FK Ararat-Armenia (örmény)

Austria Wien (osztrák)

Puskás Akadémia FC

Nem kiemeltek

Arisz Limassol (ciprusi)

FK Polisszja (ukrán)

Universitatea Cluj (romániai)

FK Torpedo-BelAZ (fehérorosz)–FK Rabotnicski (északmacedón) párharc továbbjutója

Szpaeri (grúz) Az Európa-liga második selejtezőköré szerdán 13 órakor sorsolják, a Konferencialigáét 14 órától, amikor már a konkrét ellenfelek is ismertek lesznek. A 2025–2026-OS EURÓPA-LIGA MENETRENDJE SORSOLÁS MÉRKŐZÉSEK SELEJTEZŐ 1. forduló június 17. július 10., 17. 2. forduló június 18. július 24., 31. 3. forduló július 21. augusztus 7., 14. Playoff augusztus 4. augusztus 21., 28. LIGASZAKASZ (36 csapat) 1–8. forduló augusztus 29. szept. 24.–jan. 29. KIESÉSES SZAKASZ Playoff január 30. február 19., 26. Nyolcaddöntő február 27. március 12., 19. Negyeddöntő február 27. április 9., 16. Elődöntő február 27. április 30., május 7. Döntő május 20., Isztambul, Besiktas-stadion