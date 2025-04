Magyar szereplők Párizsban, Londonban és Stockholmban

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) két munkatársa is szerephez jutott, illetve jut a szerdai és csütörtöki európai kupanapon – az itthonitól teljesen eltérő szerepkörben.

Szerdán a PSG–Aston Villa Bajnokok Ligája-negyeddöntőben Szabó Vilmos, az MLSZ eseményszervezési igazgatója volt az UEFA ellenőre. Csütörtökön a Tottenham Hotspur–Eintracht Frankfurt londoni Európa Liga-negyeddöntőben pedig Dinnyés Márton, az MLSZ kommunikációs osztályvezetője tölti be az UEFA media officer szerepét. Ő korábban ugyanebben a pozícióban dolgozott a Juventusnál és a Manchester Citynél is, ebben az idényben pedig a Liverpoolnál, s Szoboszlai Dominikék BL-kiesése után ezzel a feladattal bízták meg, ami némileg őt is meglepte.

„Mivel Csiki Anna itt játszik a Spurs női csapatában az angol élvonal első magyar női játékosaként, a helyiekkel arról is szót ejtettünk, mikor lehetne az MLSZ Tv-n bemutatni a nézőknek a klubnál zajló munkáját” – mondta lapunknak Dinnyés Márton.

Remélhetőleg a pályán is látunk magyar szereplőt Londonban, hiszen a frankfurtiak meccskeretében ott van Fenyő Noah. Csütörtökön a Konferencialigában is negyeddöntőt rendeznek, a Rapid Wien színeiben Bolla Bendegúz a svéd Djurgarden otthonában, Stockholmban léphet pályára.

EURÓPA-LIGA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

18.45: Bodö/Glimt (norvég)–Lazio (olasz)

21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Eintracht Frankfurt (német)

21.00: Olympique Lyon (francia)–Manchester United (angol) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Rangers FC (skót)–Athletic Bilbao (spanyol)

KONFERENCIALIGA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

18.45: Legia Warszawa (lengyel)–Chelsea (angol)

21.00: Real Betis (spanyol)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)

21.00: Celje (szlovén)–Fiorentina (olasz)

21.00: Djurgarden (svéd)–Rapid Wien (osztrák)