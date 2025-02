Ívelgetős, kellemetlen stílusú Plzennel találkozik az FTC

Bravúrosan szerepelt az Európa-liga alapszakaszában a Viktoria Plzen. Bár a Ferencvárost csak egyetlen góllal, jobb gólkülönbségének köszönhetően előzte meg a tabellán, a sorsolására pillantva láthatjuk, hogy elismerésre méltó teljesítményt nyújtott, volt bravúros győzelme és többször a szenzációhoz is közel állt. A Ferencváros szempontjából talán ijesztő is lehet néhány eredmény: az első fordulóban a plzeniek Frankfurtban 3–1-es hátrányból 3–3-as döntetlent játszottak az Eintrachttal, miközben a 7. fordulóban ugyanebben a stadionban az FTC talán ha háromszor jutott el az ellenfél kapujáig (0–2). A Ludogorec ellen visszafogott döntetlen következett (0–0), majd a Ferencváros idénybeli legcsúnyább vereségének helyszínén, Szalonikiben 2–2-es döntetlen a PAOK ellen. Az első győzelmét a negyedik körben aratta a Viktoria, óriási bravúrral a Real Sociedadot verte meg 2–1-re, majd a Ferencváros által 4–0-ra legyőzött Dinamo Kijevet 2–1-re. A Manchester United ellen vezetett, de kikapott (1–2) – igaz, „csak” a 88. percben döntötték el a meccset az angolok –, a két januári találkozón pedig három pontot szerzett, 2–0-ra legyőzte az FTC-t az első fordulóban 2–1-re felülmúló Anderlechtet, és 3–1-re kikapott az alapszakasz második helyezettjétől, a Bilbaótól.

Míg a Ferencváros mindössze három pontot szerzett a legjobb huszonnégy közé jutott csapatok ellen, addig a Viktoria Plzen nyolcat, és szüksége is volt rá, hiszen a nyolcból mindössze két meccsét játszotta az utolsó tizenkét csapat valamelyikével, könnyen ki lehet számolni, hogy a Ludogorec és a Kijev ellen négy pontot gyűjtött. A csehek 13 gólt szereztek 10.08 várható gólra (xG), és tizenkettőt kaptak 11.28 várhatóra (xGA), tehát támadásban némi túlteljesítést figyelhetünk meg, illetve, hogy a Ferencváros pozitív xG-különbségével (+0.88) szemben a Plzené negatív (–1.2).

A Plzen igencsak rutinos szakvezetője, a 73 éves Miroslav Koubek 2023 óta irányítja a csapatot, amelyet a leggyakrabban három védővel küld pályára, papíron négy középpályással, és a center mögött két irányítóval. Azért csak papíron, mert szakmai partnerünk, a Cube passztérképes vizualizációjából is kiderül, hogy a védők és a magasan feltolt szélső védők (Cadu, Milan Havel vagy a jelenleg sérült Cheick Souaré) mellett leginkább három középpályás vesz részt a játékban, és a két irányító közül Matej Vydra az egy szem csatárral, a 21 éves Prince Kwabena Abuval vagy Daniel Vasulinnal rohamozza a kaput. Ez azt eredményezi, hogy kicsit balra összpontosul a Plzen támadójátéka, a bal oldali irányító, Pavel Sulc is inkább a félterületben érvényesül, nem középen, vagy a széleken.

A csapat az Európa-ligában nem túl bonyolult, ámde hatékony játékot játszott eddig. Letámadása a 36 csapatos El-mezőnyben bőven a legjobb tízbe tartozik, és erősségei közé tartoznak a fejpárbajok is. Nagyon direkt játék jellemző a Plzenre, támadásai nagy részét ívelgetésekkel vezeti, és a mezőnyben a felső harmadba tartozik a beadások mennyisége és minősége tekintetében. A Ferencváros védelmének tehát fel kell készülnie arra, hogy labdakihozatalaiknál nem hagyja majd békén az ellenfél már a belső védőket sem, és arra is, hogy folyamatosan a levegőből érkezik a veszély vagy a pálya túlsó térfeléről, vagy a szélekről.

Nem véletlen, hogy ezt a kellemetlen stílust nem igazán tűrte például a Real Sociedad sem, de megnehezítette a Manchester United dolgát is. Labdabirtoklásban a fiatal ghánai csatár, Prince Kwabena Adu a legaktívabb, rengeteg felívelés, passz érkezik az irányába, de oda kell figyelni a 44-szeres válogatott Matej Vydrára és Daniel Vasulinra is, míg Pavel Sulc két gólja mellett négy gólpasszt is kiosztott; a szélső védők közül Milan Havelt érdemes kiemelni, aki két góllal és két gólpasszal zárta a sorozat első részét.

Futni és lőni is tudnak – a Plzen játékosára, Pavel Sulcra (piros szerelésben) figyelni kell, mert az Európa-liga-sorozatban eddig két gólt és négy gólpasszt jegyzett (Fotó: Getty Images)

Ami a bajnoki szereplést illeti, a cseh élvonalban a második helyen áll jelenleg a Plzen, hátránya tíz pont az éllovas Slavia Praha mögött. A Viktoria nem kezdte jól a tavaszi szezont, első mérkőzésén 2–1-es vereséget szenvedett a Sigma Olomouc otthonában, szombaton viszont 3–2–re legyőzte hazai pályán a Liberecet.

Miroslav Koubek (Fotó: AFP)

„Nagyon kellett a bajnoki siker – mondta Miroslav Koubek, a Plzen vezetőedzője a sajtótájékoztatóján. – Győztünk, így megfelelő mentális állapotban utazunk Budapestre. Gyorsan kétgólos előnyre tettünk szert, utána azonban több nagy hibát is elkövettünk, és az ellenfél egyenlített, de a lényeg, hogy sikerült otthon tartani a három pontot. Vért izzadtunk, de ismét megmutatkozott a csapat remek karaktere. Ami a védekezésbeli bizonytalanságokat illeti, ezek benne vannak a játékunkban, mivel támadófocit játszunk. Néha-néha kinyílik a védelmünk, és az ellenfeleink ezt kihasználják. Ha viszont legalább eggyel többet szerzünk, mint az ellenfél, akkor nincs semmi gond. Külön kiemelném Pavel Sulcot, aki hihetetlen teljesítményt nyújtott, úgy robotolt a pályán, mintha négy tüdeje lenne.”

A cseh csapat vasárnaptól a Ferencváros elleni meccsre készül, és a 73 éves mester a magyar együttesről is elmondta a véleményét.

„Igyekeztünk feltérképezni az ellenfelet, még pénteken is fél napig analizáltam a magyar csapatot, pedig szombaton fontos bajnoki várt ránk. Azt láttam, hogy a Ferencváros minőségi csapat, technikailag kiválóan képzett futballisták alkotják a keretét” – foglalta össze véleményét Miroslav Koubek.

A Ferencváros elleni találkozóval kapcsolatban a Plzen középpályása, Lukás Kalvach is megszólalt a cseh sajtóban: „Maximálisan elismerjük ellenfelünk tudását, különösen mivel az elmúlt idényekben nemcsak a magyar bajnokságot nyeri meg sorozatban, hanem nemzetközi szinten is jól teljesített. Minőségi csapatról van szó, de természetesen fel tudjuk venni vele a versenyt. Mellettünk szól, hogy a visszavágót itthon játsszuk, és hazai pályán különösen erősek vagyunk.”

Az még kérdéses, hogy a Viktoria milyen kezdőcsapattal vág neki a Ferencváros elleni mérkőzésnek, az biztos, hogy eltiltás miatt nem lehet a pályán Daniel Vasulin, míg Christophe Kabongo és Cheick Souaré sérült.

Kocsis Sándor három góljával nyert 1949-ben az FTC a Plzen ellen Egy győzelem, egy döntetlen, egy vereség a Ferencváros mérlege a Viktoria Plzen ellen. A csehekkel 2023 és 2024 januárjában felkészülési mérkőzésen találkozott a zöld-fehér csapat, és előbb 0–0-s döntetlenre végzett, majd 3–1-es vereséget szenvedett, gólt viszont a két összecsapás egyikén sem szerzett, mivel a 2024-es edzőmeccsen a csehek öngólt vétettek.

A Plzen legyőzéséhez egészen 1949-ig kell visszamenni az időben, a csehszlovákiai Pöstyénben rendezett kétnapos torna döntőjében találkozott egymással a két csapat. A Nemzeti Sport július 19-én megjelent lapszáma alapján a Ferencváros a Henni – Rudas, Szabó I Ferenc – Dékány, Kispéter, Lakat – Budai II L., Kocsis S., Deák F., Mészáros J., Tihanyi A. kezdő tizeneggyel lépett pályára, és ugyan a második félidő 20. percében még a csehszlovák együttes vezetett 2:1-re, végül sikerült fordítani. Dékány Ferenc egy gólt szerzett, a későbbi Aranycsapat klasszisa, Kocsis Sándor pedig háromszor talált az ellenfél kapujába. Lapunk így értékelte a Ferencváros teljesítményét: „A hétfői csehszlovák lapok egyaránt megállapítják, hogy a Ferencváros megérdemelten nyerte a kupát, de nem játszott olyan nagy formában, mint azt várták. Ennek az oka valószínűleg a fáradtság.” A torna harmadik helyéért vívott mérkőzést azonban a házigazda Pöstyén nyerte meg 2:1-re a Tapolcsány ellen.

Fortune Bassey: Felveszi a versenyt a Ferencváros a Viktoriával

Vereség után várja a Ferencváros a Viktoria Plzen elleni Európa-liga-rájátszást. A zöld-fehérek vasárnap bajnoki rangadót veszítettek a Pancho Arénában, 1–0-ra kikaptak a Puskás Akadémiától, ráadásul a mérkőzést megelőzően is voltak gondok. Robbie Keane alig több mint egy hónapja vette át a csapat irányítását, nyilván idő kell még, hogy a saját elképzelése szerint játsszon az együttes, ám egyelőre akadozik a gépezet. A felkészülési találkozókat és a tétmeccseket is beleszámolva az ír szakember hét összecsapáson ült az FTC kispadján, ezalatt csupán egy győzelmet aratott, igaz, az AZ 4–3-as legyőzése kulcsfontosságú volt az El-továbbjutás szempontjából. A további hat mérkőzésen – ide számolva tehát az edzőmeccseket, amelyeken nyilván nem a végeredmény volt igazán fontos – három döntetlen és három vereség a mérleg, és ami igencsak aggasztó, az a helyzetkihasználás és a kevés szerzett gól. A Ferencváros a hét idei meccséből ötször (!) nem talált be az ellenfél kapujába, márpedig ahol olyan támadók szerepelnek, mint Varga Barnabás, Matheus Saldanha, Adama Traoré vagy éppen Mohamed Ben Romdan, attól a csapattól jóval többet várnak a szurkolók. A ZTE FC elleni, 2–2-re végződő bajnokit követő sajtótájékoztatón Robbie Keane rendkívül őszintén beszélt, elmondta, mentalitásbeli problémák vannak, s az ő feladata ezen változtatni. Nos, úgy tűnik, egyelőre nem találta meg a megoldást a 44 éves szakvezető, ugyanis a Puskás Akadémia elleni vereséget követően Stefan Gartenmann adott erre vonatkozó nyilatkozatot az M4 Sportnak.

Fortune Bassey játszott a Plzenben is, de amondó, nem kell félteni a Ferencvárost (Fotó: Török Attila)

„Jobban akarták a győzelmet a hazaiak, és ez Ferencváros-játékosként elfogadhatatlan! Ha legyőznek minket a bajnokságban, az legfeljebb azért lehet, mert jobban játszanak, de nem lehet a mentalitás, a hit a különbség. Az akarás nem lehet kifogás, mindegy, milyen mérkőzést játszik az ember. Ha ilyen meccsről beszélünk, akkor kell nyolc vagy tíz játékos, aki tud magasabb fordulatszámra kapcsolni, és ha ez a koncentráció egy pillanatra is alábbhagy, megbüntetnek minket. Az sem lehet kifogás, hogy nemzetközi szinten is játszunk, mert ha fel akarunk nőni a Ferencváros nevéhez, akkor minden pillanatban maximálisan kell koncentrálnunk.”

Tény, olykor nehéz ráismerni a bajnokságban szereplő és a nemzetközi kupában harcoló Ferencvárosra, míg idehaza finoman szólva akadozik a futball, addig Európában teljesen más arcát mutatja a csapat. A fővárosiaknak jelenleg két pont a hátránya a listavezető PAFC mögött, sok van még hátra a bajnokságból, ám ha a zöld-fehérek a Bajnokok Ligája selejtezőjében akarnak indulni, akkor feljebb kell kapcsolni, hiszen az NB I-ből csak a bajnok lehet ott az első számú európai kupasorozatban.

Az FTC-sikerért szorítóknak bizakodásra ad okot, hogy nemzetközi meccs következik, így vélhetően ezúttal nem lesz probléma a hozzáállással, és kell is a megfelelő mentális erő, mert a Fradinak igencsak fontos lenne csütörtökön hazai pályán olyan előnyt kiharcolnia, amelynek birtokában nyugodtabban utazhat a jövő heti visszavágóra. A cseh együttes erős, tudja ezt jól Fortune Bassey is, aki jelenleg a Ferencváros játékosa, kölcsönben a DAC-ban szerepel, ám korábban megfordult a Plzenben is.

„A Viktoria erős csapat, nagyon erőteljesen futballozik, magas szintet képvisel – mondta a nigériai támadó a fradi.hu oldalnak. – Patinás klubról van szó, de a Fradit se kell félteni, felveszi a versenyt a csehekkel. Már nagyon várom az összecsapást, és természetesen a Ferencvárosnak szurkolok.”

EURÓPA-LIGA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉSEK

18.45: Ferencvárosi TC–Viktoria Plzen (cseh) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.45: Royale Union Saint-Gilloise (belga)–Ajax (holland)

18.45: Midtjylland (dán)–Real Sociedad (spanyol)

18.45: Fenerbahce (török)–Anderlecht (belga)

21.00: Twente (holland)–Bodö/Glimt (norvég)

21.00: AZ (holland)–Galatasaray (török)

21.00: PAOK (görög)–FCSB (román)

21.00: FC Porto (portugál)–AS Roma (olasz)

A visszavágókat február 20-án rendezik.