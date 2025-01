El: Robbie Keane nem számolgatni, győzni akar az Alkmaar ellen

„Mi, futballisták nagyon szeretjük az ilyen tétre menő, kiélezett mérkőzéseket – mondta a szerdai sajtótájékoztatón Stefan Gartenmann, a Ferencváros dán védője. – Biztos, hogy kiváló lesz a hangulat, az évszakhoz képest meleg, jó idő várható. Elég időnk volt felkészülni erre az összecsapásra, mindenki igyekszik majd a legjobb formáját hozni.”

A játékost arról is kérdezték, mennyire tudta a csapat adaptálni ilyen rövid idő alatt az új vezetőedző, Robbie Keane elképzeléseit.

„Személy szerint úgy gondolom, gyorsan ment az alkalmazkodás. Persze, könnyű ezt mondani, a pályán is meg kell mutatnunk, hogy így van. Talán a legnagyobb különbség Robbie Keane és Pascal Jansen között, hogy az új edzőnk igyekszik a lehető legjobban leegyszerűsíteni a játékunkat, az előző tréner egy kicsit túlkomplikálta a taktikát.”

Robbie Keane irányítása alatt két felkészülési mérkőzést és egy Európa-liga-találkozót játszott a Ferencváros, gólt még nem szerzett vele a csapat. Az új vezetőedzőt az újságírók emlékeztették arra, a Frankfurt elleni 2–0-s vereség után azt mondta, a támadójátékban változtatni, javulni kell.

„Természetesen elemeztük az előző meccset, sokat videóztunk, és a jobb, valamint a bal oldalon is találtunk olyan lehetőségeket, ahol csak az utolsó, kulcsfontosságú passz hiányzott ahhoz, hogy jelentős gólhelyzetünk alakuljon ki. Persze mindenki tudja, a futballban ez az egyik legnehezebb, kiosztani az utolsó passzt, és megszerezni a gólt, ezt támadóink is észben tartják, ebben kell javulnunk. Ez az utolsó meccsünk az Európa-liga alapszakaszában, nagyon sokat dolgoztunk a héten. Legutóbb is egy topcsapat ellen játszottunk, most is topcsapat lesz az ellenfelünk. Tisztában vagyunk az erősségeivel és gyengeségeivel, utóbbiakat ki akarjuk használni. Erősségük egyértelműen a támadójáték.”

Az ír vezetőedző a Frankfurtban sérülést szenvedő kapus, Dibusz Dénes állapotára vonatkozóan is kapott kérdést, de erre csak annyit válaszolt: „Dénes nagyon keményen dolgozik.” Lapunk információi alapján egyébként hat hetet kell kihagynia a válogatott kapusnak.

Küzdeni mindig, feladni soha – már Robbie Keane is ismeri a Ferencváros híres szlogenjét.

„Természetesen ezt a hozzáállást várom most is – reagált a szakvezető. – A korábbi csapataimnál is ezt vártam el, csak így lehet győzni, ilyen egyszerű. Eddig csak egy tétmérkőzés van a hátunk mögött, de a stábom maximálisan azon van, hogy felkészítse a csapatot az állóképességi követelményekre is, amelyek nagyon fontosak az európai porondon.”

Ez lesz az ír szakember első hazai mérkőzése a csapat élén. Vajon izgatott emiatt?

„Nagyon várom a meccset, remélem, kiváló lesz a hangulat, szeretnénk megörvendeztetni győzelemmel a szurkolókat. Talán egy döntetlen is elég lehet a továbbjutáshoz, de az az elvem, hogy soha nem szabad számolgatni, mindig a győzelemre kell játszani. Az ellenfelünk nagyon jó szériában van, a legutóbbi tizenhárom tétmeccsén csak egy vereséget szenvedett, úgyhogy nagyon nehéz mérkőzésre készülünk.”

A külföldi újságírókat nagyon érdekelte, hogy Robbie Keane játékosként és edzőként is sok külföldi országban vállalt munkát.

„Tizenkilenc-húsz éves voltam, amikor Olaszországba szerződtem, az Interhez. Játszottam sokfelé, és edzőként sem féltem külföldre szerződni, bátran megtettem ezeket a lépéseket, úgy gondolom, aki fejlődni akar, annak ki kell mozdulnia a komfortzónájából. Nagyon értékes tapasztalatokat lehet így gyűjteni, egyébként pedig ma már minden csapatnál sok külföldivel lehet találkozni. Izraeli szerepvállalásom miatt sokat támadtak, ez a családomat is érintette sajnos. A futballt és a politikát szerintem mindig külön kell választani, én csak a futballal foglalkozok, nem is szeretnénk a politikával. Nagyon nehéz időszak volt az izraeli, de mást is érzékenyen érintene, ha a családját érezné veszélyben. Szerencsére azóta ott már csillapodott a helyzet, nálam jobban senki sem kívánta, hogy véget érjen a háború. A Maccabi Tel-Avivval már tapasztalatokat szereztem a Konferencialigában, csak a végső győztes Olympiakosz Pireusz ejtett ki minket, most szeretnék egy szép menetelés részese lenni eggyel magasabb szinten, az Európa-ligában is. Ehhez mindenekelőtt le kell győznünk az Alkmaart” – fogalmazott Robbie Keane.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

CSÜTÖRTÖK

21.00: Roma (olasz)–Eintracht Frankfurt (német)

21.00: Ajax (holland)–Galatasaray (török)

21.00: Rangers (skót)–Union Saint-Gilloise (belga)

21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Elfsborg (svéd)

21.00: Slavia Praha (cseh)–Malmö (svéd)

21.00: Real Sociedad (spanyol)–PAOK (görög)

21.00: Braga (portugál)–Lazio (olasz)

21.00: Olympiakosz (görög)–Qarabag (azeri)

21.00: Olympique Lyon (francia)–Ludogorec (bolgár)

21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Porto (portugál), Belgrád

21.00: FERENCVÁROSI TC–AZ Alkmaar (holland) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Dinamo Kijev (ukrán)–RFS (lett), Hamburg

21.00: Midtjylland (dán)–Fenerbahce (török)

21.00: Athletic Bilbao (spanyol)–Viktoria Plzen (cseh)

21.00: Nice (francia)–Bodö/Glimt (norvég)

21.00: Anderlecht (belga)–Hoffenheim (német)

21.00: Twente (holland)–Besiktas (török)

21.00: FCSB (román)–Manchester United (angol)

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Lazio 7 6 1 – 17–4 +13 19 2. Eintracht Frankfurt 7 5 1 1 14–8 +6 16 3. Athletic Bilbao 7 5 1 1 12–6 +6 16 4. Manchester United 7 4 3 – 14–9 +5 15 5. Lyon 7 4 2 1 15–7 +8 14 6. Tottenham Hotspur 7 4 2 1 14–9 +5 14 7. Anderlecht 7 4 2 1 11–8 +3 14 8. FCSB 7 4 2 1 10–7 +3 14 9. Galatasaray 7 3 4 – 18–14 +4 13 10. Bodö/Glimt 7 4 1 2 13–10 +3 13 11. Viktoria Plzen 7 3 3 1 12–9 +3 12 12. Olympiakosz Pireusz 7 3 3 1 6–3 +3 12 13. Rangers 7 3 2 2 14–9 +5 11 14. AZ Alkmaar 7 3 2 2 10–9 +1 11 15. Union Saint-Gilloise 7 3 2 2 7–6 +1 11 16. Ajax 7 3 1 3 14–7 +7 10 17. PAOK 7 3 1 3 12–8 +4 10 18. Real Sociedad 7 3 1 3 11–9 +2 10 19. Midtjylland 7 3 1 3 7–7 0 10 20. Elfsborg 7 3 1 3 9–11 –2 10 21. Roma 7 2 3 2 8–6 +2 9 22. FERENCVÁROS 7 3 – 4 11–12 –1 9 23. Fenerbahce 7 2 3 2 7–9 –2 9 24. Besiktas 7 3 – 4 10–14 –4 9 25. FC Porto 7 2 2 3 12–11 +1 8 26. Twente 7 1 4 2 7–9 –2 7 27. Braga 7 2 1 4 8–12 –4 7 28. Hoffenheim 7 1 3 3 7–11 –4 6 29. Maccabi Tel-Aviv 7 2 – 5 8–16 –8 6 30. Riga FS 7 1 2 4 6–12 –6 5 31. Slavia Praha 7 1 1 5 5–9 –4 4 32. Malmö 7 1 1 5 8–15 –7 4 33. Ludogorec 7 – 3 4 3–10 –7 3 34. Qarabag 7 1 – 6 6–17 –11 3 35. Nice 7 – 2 5 6–15 –9 2 36. Dinamo Kijev 7 – 1 6 4–18 –14 1

A vastag színes betűvel jelölt csapat ott van a legjobb 16 között, a fekete vastag betűvel szedett csapatok legrosszabb esetben a playoffban ott lesznek, a dőlt betűvel szedett csapatok már kiestek, a jelenleg 16-29. helyezett csapatok még továbbjuthatnak.