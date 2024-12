Ez ma nem a Fradi estéje volt, a PAOK öt góllal győzte le a zöld-fehéreket

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

PAOK (görög)–FERENCVÁROS 5–0 (2–0)

Szaloniki, Tumba Stadion. Vezette: Guillermo Cuadra (Guadalope Porras Ayuso, Alfredo Rodríguez Moreno) – spanyolok

PAOK: Kotarski – Johnny, Kedziora, Mihailidisz, Baba Rahman – Camara (Schwab, 84.), Ozdojev – A. Zsivkovics (Shortire, 83.), Konsztandeliasz, Taison (Deszpodov, 74.) – Brandon (Csalov, 62.). Vezetőedző: Razvan Lucescu

FTC: Dibusz – Makreckis, I. Cissé (Raul Gustavo, 77.), Gartenmann, C. Ramírez – Rommens (Zachariassen, a szünetben), Maiga (Tóth A., 77.) – Abu Fani – Gruber (Misidjan, 66.), A. Traoré (Kady, 66.) – Saldanha. Vezetőedző: Pascal Jansen

Gólszerző: Taison (10.), Brandon (29.), Csalov (76.), Zsivkovics (80. – 11-esből), Deszpodov (89.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

OLYAN BÜSZKÉK a Szalonikiben élők a tizenkét napja megnyílt első metróvonalukra, mint az athéniak az Akropoliszra. Nem csoda, hiszen több mint három évtizedet késett az átadás, az más kérdés, hogy a japánok által gyártott szerelvények nem a régi időket, hanem az űrkorszakot idézik, és már önvezetőek lettek. A mozgólépcsőn leérve egészen különös érzés fogja el az embert: egyik oldalról érkezik a hiperszuper földalatti, másikon pedig ott a hatodik századi római út, amely a korabeli város egyik legforgalmasabb utcája volt. Ókori kereskedőtermek boltozatait, szökőkutakat, érintetlen mozaikokat, szobormaradványokat is feltártak, amelyek mind a helyükön maradtak, az utazók persze üvegfalon keresztül csodálhatják meg a több ezer éves leleteket. A szaloniki metró így nemcsak tömegközlekedési eszköz, egyfajta időutazás is.

Csütörtök este a város utcáin az ember visszacsöppent a jelenbe.

A belváros egyébként is zsúfolt, de ahogy közeledett a mérkőzés, úgy került elő egyre több PAOK-drukker. Egészen elképesztő számú kávézó üzemel a városban, hiába laknak az agglomerációt is beleszámítva feleannyian – nagyjából egymillióan – mint Budapesten, a kiülős helyek száma megközelíti a kétezret, míg a magyar fővárosban ez a szám ezerháromszázra tehető. Szabad hely mégsem volt sehol… Görögország kávéfővárosában komolyan veszik a labdarúgást, aki nem visel PAOK-mezt, az nem is igazi focirajongó. A helyiek szerint teljes telt ház csak azért nem volt az arénában, mert a megszokottnál jóval hidegebb volt csütörtök este, a 6 Celsius-fokos, hűvös szeles időben sokan otthon maradtak, és inkább a televízió képernyője elé ülve szurkoltak a csapatnak – gyaníthatóan PAOK-felszerelésben.

A pályára kiérkező Ferencvárost fülsiketítő füttykoncert fogadta, és hamar kiderült az is, hogy Pascal Jansen betartotta szavát, és a sárga lapjai miatt hiányzó Varga Barnabás helyére a brazil Matheus Saldanhát állította be a csapatba – ahogy a találkozó előtti napon elmondta. Az Európa-ligában ötgólos magyar csatárnak ezen az estén tehát esélye sem volt beérni, esetleg lehagyni Lipcsei Pétert, aki 1992-ben a KEK-ben hat gólig jutott – ennél többet azóta senki sem szerzett FTC-szerelésben. Némileg meglepetés volt azonban, hogy a fiatal Gruber Zsombor a kezdőben kapott helyet, kiszorítva a csapatból az elmúlt években alapembernek számító Kristoffer Zachariassent, vagy éppen az Európa-ligában eddig remeklő Kady Borgest.

A mérkőzés elején azonban nem a támadók, hanem a védők voltak munkában.

Ahogy arra számítani lehetett, a hazaiak elszánt görög harcosként vetették magukat a meccsbe. Noha a Ferencváros próbálta megbecsülni a labdát, s ha nála volt, akkor járatni lábról lábra, ám amint az a PAOK-hoz került, rögtön támadásba lendültek a hazaiak, és a széleken próbálták megbontani a magyar bajnokot. Különösen a jobbszárnyuk volt aktív – Cristian Ramírez többször is bizonytalankodott hátul –, a csapatkapitány Andrija Zsivkovics centerezését elsőre megúszta a Fradi, a következő lehetőséget viszont már nem, a rutinos brazil támadó, Taison jobblábas lövése kisebb kiütéssel ért fel, az addig is hangosan éneklő, dalolászó görög szurkolók a találat után még magasabb fokozatba kapcsoltak.

És sajnos a pályán a görög játékosok is…

Razvan Lucescu vezetőedző a mérkőzés előtt elmondta, pontosan tudják, hol sebezhető a Ferencváros, a jelek szerint a zöld-fehérek bal oldali védekezését szúrták ki, hiszen a második gól is onnan született. Andrija Zsivkoviccsal Cristian Ramírez ezúttal sem bírt, csupán szabálytalanul tudta feltartóztatni, a szerb szélső középre lőtt szabadrúgásába pedig a spanyol Brandon tette bele a lábát, és máris két góllal vezetett a PAOK. Fél óra sem telt el a mérkőzésből, a hazaiak máris számukra megnyugtató előnyre tettek szert, és nem csupán a két gól miatt kellett aggódni, a mérkőzés képe sem azt sugallta, hogy a Fradi bármelyik pillanatban szépíthet, és a szünet előtt akár még egyenlíthet is. Matheus Saldanha azonban ismét megvillantott valamit tudásából, a Ferencváros brazilja megcsinálta a nehezét, helyzetbe került, ballábas lövése után pedig a labda a lécen csattant; centimétereken múlott a szépítés, ami nagyon fontos lett volna a félidő vége előtt.

Pascal Jansen sem volt elégedett a látottakkal, Philippe Rommens az öltözőben maradt, érkezett helyére az a Kristoffer Zachariassen, akinek a teherbíróképessége nagyon kellett a csapatba. Az addig egy sorral előrébb helyezkedő Mohammed Abu Fani így hátrébb húzódott, és védekező középpályásként folytatta, talán abban bízott az FTC szakmai stábja, hogy a gyors labdafelhozatalok egyikéből sikerül a PAOK védői mögé jutni.

Nem igazán sikerült – sőt!

A nagyobb helyzetei a hajrában is a hazaiaknak voltak, pedig ekkor már a Fradiban pályán volt a csereként beálló Kady Borges és Virgil Misidjan is, de az igazi átütőerő hiányzott a játékból. A görögöknél a csereként beszálló Fedor Csalov előbb helyzetbe került – Dibusz Dénes ekkor még védett –, a második ziccert azonban már nem hibázta el az orosz csatár, lapos lövése után végérvényesen eldőlt a mérkőzés.

S a PAOK ekkor sem állt le.

A Ferencvárosba a vállsérülése után visszatérő Raul Gustavo pályára küldését követően néhány másodperccel tizenegyest érően szabálytalankodott, majd újabb akciógólt szerzett a görög együttes, úgyhogy örömünnep lett a görögöknek a csütörtök esti kilencven perc. A drukkerek a lefújás előtt karácsonyi dalra fakadtak, érdekes volt látni és hallani, ahogy a több ezer szurkoló a kulcsát rázza a levegőben, mint valami ünnepi csengettyűt.

Volt is ok örömre, a PAOK története során sosem győzött még le magyar csapatot – 2004-ben a Debrecennel kétszer játszott döntetlent, 2019-ben a Fehérvártól kétszer kikapott –, ezúttal sikerült neki, és fontos három pontot szerzett. A PAOK számára a januári két fordulóra maradt remény a továbbjutásra, a Ferencváros viszont a nemzetközi évzárón vereséget szenvedett Szalonikiben, búsongásra azonban nincs ok, a zöld-fehér csapat ugyanis az Európa-liga alapszakaszában eddig hat mérkőzéséből hármat megnyert, és kilenc pontjával továbbra is nagy esélye van arra, hogy ott legyen a sorozat kieséses szakaszában is.

Az FTC januárban zárja az alapszakaszt, január 23-án az Eintracht Frankfurt otthonában játszik, január 30-án pedig Pascal Jansen korábbi holland csapatát, az AZ Alkmaart fogadja az Üllői úton. 5–0

