Szalai Gábor: Hibáztam az első gól előtt, ezért vállalom a felelősséget – videó

„Örültem, hogy megkaptam a lehetőséget és a bizalmat – kezdte az M4 Sportnak adott interjúját Szalai Gábor. – Úgy készültem, hogy kezdeni fogok, és ez be is jött. A mérkőzés hangulata, meg az egész, ami körülveszi az Európa-ligát, az hatalmas élmény. A pályáról sajnos nem túl pozitívan jöttem le, még ha a csapatnak és nekem is voltak jó pillanataink a meccsen. De az első gól előtt volt egy bepasszom, amelyből utána sajnos gólt kaptunk. Hibáztam, ezért vállalom a felelősséget.”

A védő arról is beszélt, hogy nagyjából tartották azt a taktikát, amit a meccs előtt Pascal Jansen vezetőedző kért tőlük. „Amikor kijátszottuk szélekre a labdát, akkor meg tudtuk őket bontani, de nyilván kellett hosszan is játszanunk. Szerintem amit kellett, azt megtettük, de az első góljuk után már nyilván nehéz volt” – fogalmazott az FTC védője.