Cselgáncs-vb: Özbas Szofi a nyolcaddöntőben búcsúzott

A mieinket két hölgy, Özbas Szofi és Czerlau Jennifer (70 kilogramm) és két férfi, Nerpel Gergely és Sáfrány Péter (90 kg) képviseli a viadal ötödik napján.

Nerpel erőnyerőként nem harcol az első fordulóban, Sáfrány viszont rögtön kezdésnek nagyon nehéz riválist kapott a kirgiz Erlan Serov személyében. A regnáló Európa-bajnok Özbas mongol, Czerlau belga ellenféllel mérkőzik meg a 64 között.

A kezdést követően felpörögtek az események, alig egy óra alatt mind a négy magyar induló tatamira lépett, de sajnos csak egyikük, Özbas Szofi győzött első összecsapásán, aki rendkívül könnyedén, alig egy perc alatt ejtette ki mongol kihívóját.

Sáfrány Péter hiába került jukó előnybe, vállsérüléséből visszatérve az állóképessége még nem volt az igazi, így fordított ellene Erlan Serov és legyőzte a magyart. Nerpel Gergely is jó kezdett fehérorosz riválisával szemben (akik egyébként az orosz-ukrán háború kitörése óta először szerepelhettek nemzetközi cselgáncseseményen saját színeikben), de a világranglista alapján jóval esélyesebb ellenfél érvényesítette a papírformát, egy dobással meglepte és legyőzte Nerpelt. Czerlau ellenfele is esélyesebbnek számított nála, ráadásul jóval magasabb, nagyobb termetű dzsudoka a belga. Ennek ellenére a magyar lány mindent beleadott, jukó hátrányban is töretlenül küzdött tovább az egyenlítés és a továbbjutás azonban neki sem sikerült.

Európa-bajnokunkra a legjobb 32 között a lengyel Katarzyna Sobierajska várt, akinek erőnyerőként az Özbas elleni volt az első küzdelme a budapesti világbajnokságon. A magyar lány tett róla, hogy egyben az utolsó is legyen. Jóval alacsonyabb volt a lengyelnél, de általában előnyére fordítja, hogy lent van a súlypontja. Valamivel hosszabbra nyúlt kettejük meccse, mint Özbasé a 64 között, de ezt is ipponnal zárta le idő előtt a Honvéd dzsudokája, és továbbjutott a nyolcaddöntőbe, ahol az a japán-spanyol Ai Tsunoda Roustant vár rá, akit az áprilisi Európa-bajnokság negyeddöntőjében óriási csatában legyőzött.

Ezúttal a négyperces alapidő csak egy intést hozott, amelyet a szintén 23 esztendős Özbas kapott passzivitásért. Az első értékelt akcióig tartó hosszabbításban sorra peregtek a percek, a magyar megkapta második figyelmeztetését is. Ekkor már az idegek harca zajlott a tatamin, mígnem 6:54 percnél, azaz csaknem tízperces küzdelem után a mérkőzésvezető harmadszor is megintette Özbast, így végül a japán felmenőkkel is rendelkező ellenfél ünnepelhetett.

További részletek később…