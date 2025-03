Hárommilliárd dollárért hosszabbított szerződést a NOB az NBC-vel

„A közvetítési jogok meghosszabbítása a 2034-es Salt Lake City-i téli és a 2036-os nyári olimpiára terjed ki és jelentős mértékben hozzájárul a teljes olimpiai mozgalom hosszú távú pénzügyi stabilitásához” – áll a NOB közleményében.

Az amerikai műsorszolgáltató hagyományosan a NOB legnagyobb bevételi forrása. Az NBC közvetített az Egyesült Államokban 1988 óta minden nyári, 2002 óta pedig minden téli olimpiát is.

A 2036-os nyári olimpia helyszínéről várhatóan 2027 és 2029 között dönt a NOB. A tizenegy év múlva esedékes rendezés iránt többen is érdeklődnek. Kinyilvánította szándékát a többi között India, Dél-Korea, a Dél-afrikai Köztársaság, Chile, továbbá Varsó, Isztambul, Doha, két spanyol város, Barcelona és Madrid is, valamint Nusantara, Indonézia új fővárosa. A lehetséges pályázók sorában ott van Budapest is.