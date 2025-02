Asztalitenisz: Póta Georgina a román Samara ellen játssza az Európa Top 16 nyolcaddöntőjét

MEGÁLL AZ IDŐ – idézhetnénk a nyolcvanas években készült magyar film címét, amikor a honi asztalitenisz európai helyzete a téma, s nem ok nélkül: a kontinens szebb napokat látott, de azért még némi presztízzsel bíró versenyén, az Európa Top 16-bajnokságon, ahogy azt már megszokhattuk, most is a negyvenéves Póta Georgina képviseli a magyar színeket. Tegyük gyorsan hozzá, nem szimpátia alapján osztogatják a meghívót, az európai ranglistán elfoglalt helyekkel lehet kvalifikálni, azaz Póta, mint a korábbi tizenkét alkalommal, tizenharmadszor is megdolgozott azért, hogy asztalhoz állhasson a svájci Montreux-ben.

Érdekesség, hogy ez a verseny magyar „találmány”, az idehaza 1951-ben meghonosított Tízek-bajnoksága alapján indította útjára az európai szövetség 1971-ben, s azóta mindössze egyszer, tavaly fordult elő, hogy magyar résztvevő nélkül rendezték meg. Az eddigi 53 kiírásban bőven akadt magyar siker, a férfiaknál négy (Jónyer István 2, Gergely Gábor 1, Klampár Tibor 1), a nőknél pedig kilenc (Kisházi Beatrix 4, Bátorfi Csilla 3, Szabó Gabriella 1, Wirth Gabriella 1) aranyat nyertünk, azonban Póta nem tudott a dobogó tetejéig eljutni, s legyünk őszinték, csodaszámba menne, ha ez éppen most sikerülne.

„Ennek ellenére szeretem ezt a versenyt, itt mindig szívesen indulok – mondta a 13. helyen kiemelt kétszeres Európa-bajnokunk a rajt előtt. – Jó formában érzem magam, s szerintem nekem kedvező lehet, hogy ezúttal nem négy, csak három játszmát kell megnyerni a győzelemhez.”

Ami a szisztémát illeti, immár sokadjára, most is változott. A hetvenes években még Európa Top 12 néven körmérkőzéses formában rajtoló verseny mostanra igencsak leegyszerűsödött. Az európai ranglista 15–21. helyezettje, valamint egy hazai játékos selejtezőből indul, innen a legjobb kettő csatlakozik a 14 kiemelthez, s a nyolcaddöntőtől egyenes kieséses formában zajlik a küzdelem. Változás az is, hogy egy nemzetből már kettőnél több játékos is ott lehet a mezőnyben, ám ez minket nem érint…

A csütörtöki kvalifikációt követő sorsolásnál pedig kiderült, hogy Póta Georgina az 5. helyen kiemelt román Elizabeta Samara ellen mutatkozik be a pénteki nyolcaddöntőben.