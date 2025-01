Vívás: négy magyar a 64 között a férfi kardozók tuniszi GP-viadalán

Eddig jó!

A kardozók tuniszi Grand Prix-viadalán pénteken mindkét magyar továbbjutott a selejtezőből, így a kiemelt Pusztai Liza és Szűcs Luca mellett Battai Sugár Katinka és Katona Renáta is pástra léphet vasárnap a főtáblán.

Szombaton következtek az urak, köztük az a Szatmári András, aki először versenyzett a párizsi olimpia óta – kikerült a kiemeltek közül (más kérdés, hogy egyetlen hellyel maradt le onnan…), így csoportkört kellett vívnia. De mást aztán nem, merthogy Gárdos Gábor tanítványa mind a hat asszóját megnyerte, így nem ment a „darálóba”, az egyenes kieséses szakaszba, s ugyanezt az utat járta Rabb Krisztián is.

Iliász Nikolász is majdnem rögtön csatlakozott két társához, ám egy vereséget összeszedett a csoportkörben, így rá várt egy tizenötös asszós, azt azonban hozta, így ő is főtáblás lett – és a 64 közé jutott a fiatal Dallos Benedek is, aki Iliászhoz hasonlóan az egyenes kieséses szakaszt is sikerrel vette, tehát vasárnap ő is pástra léphet a legjobbak közé.

VÍVÁS, GRAND PRIX-VERSENY, TUNISZ

Kard. Férfiak. Egyéni

A csoportmérkőzéseken: Szatmári András 6 győzelem/0 vereség, Rabb Krisztián 5/0, Iliász Nikolász 5/1, Dallos Benedek 4/2, Vigh Benedek 0/5

A 64 közé jutásért: Iliász–Maruelle (francia) 15:10, Dallos–Kim (amerikai) 15:10