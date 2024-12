Darts-vb-rekord: tizennégy kiemelt nélkül folytatódik a torna

A harmadik fordulóban már nem három, hanem négy szettet kell nyerni a továbbjutáshoz, hosszabb mérkőzések várhatóak, így egy-egy etapban már nem négy, hanem három összecsapást rendeznek meg.

A rengeteg meglepetést hozó második fordulóban 14 kiemelt búcsúzott el, ami a PDC-vb jelenlegi rendszerében rekordnak számít, s a harmadik körben három olyan mérkőzést is játszanak, amelyen egyik játékos sem tartozik a vb előtti világranglista legjobb 32 dartsosa közé (és csak öt olyan meccs lesz a 16-ból, amelyen mindketten kiemeltek lesznek).

A karácsony előtti utolsó mérkőzésen Scott Williams 3:1-re legyőzte a 2018-as világbajnok Rob Crosst, így szombaton a német Ricardo Pietreczko ellen folytathatja. A két angol közötti összecsapásnak több feszült pillanata is volt, az első szett végén Williams például egy kamerával veszekedett.

„A kiszállóra dobtam, amikor megmozdult a kamera, és megzavart. Talán új srác kezelte, vagy nem is tudom mi volt a szándéka, de eléggé felhúzott. Gyorsan levezettem a feszültséget, és túl is léptem rajta – mondta Williams, aki elhibázta a szettnyilakat, és az első játszmát Cross nyerte meg. – Ha nincs az az incidens, 3:0-ra nyertem volna, annyira is kellett volna nyernem. Rob később is megadta nekem a lehetőségeket, és ki is használtam.”

A meccs későbbi szakaszában Cross obszcén gesztust mutatott, de Williams szerint az nem neki szólt (Cross is elismerfte, hogy a menedzsere felé mutatta, a saját játékára utalva).

„Nem tudtam, hogy ilyet mutatott, de nem is érdekel. A legjobb barátoddal játszol tízezer fontért, persze, hogy feszült vagy – mondta Williams. – Beszéltünk a meccs előtt és a meccs után is, ez szóba sem került. Nagyon közel állunk egymáshoz, karácsonykor megajándékoztam a gyerekeit, ő is az enyémeket, ilyen a kapcsolatunk.”

Rob Cross nehezen viselte a kiesést (Fotó: Getty Images)

PDC DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

December 27., péntek

3. forduló

13.30 (Tv: Sport1)

Damon Heta (ausztrál, 9.)–Luke Woodhouse (angol)

Jonny Clayton (walesi, 7.)–Daryl Gurney (északír, 26.)

Stephen Bunting (angol, 8.)–Madars Razma (lett)

20.00 (Tv: Sport1)

Gerwyn Price (walesi, 10.)–Joe Cullen (angol, 23.)

Jermaine Wattimena (holland)–Peter Wright (skót, 17.)

Luke Humphries (angol, 1. kiemelt)–Nick Kenny (walesi)

December 28., szombat

3. forduló

13.30 (Tv: Sport1)

Ryan Joyce (angol)–Ryan Searle (angol, 20.)

Scott Williams (angol)–Ricardo Pietreczko (német)

Nathan Aspinall (angol, 12.)–Andrew Gilding (angol, 21.)

20.00 (Tv: Sport1)

Chris Dobey (angol, 15.)–Josh Rock (északír, 18.)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Brendan Dolan (északír, 30.)

Luke Littler (angol, 4.)–Ian White (angol)

December 29., vasárnap

3. forduló

13.30 (Tv: Sport1)

Jeffrey de Graaf (svéd)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)

Kevin Doets (holland)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 31.)

Dimitri Van den Bergh (belga, 11.)–Callan Rydz (angol)

20.00 (Tv: Sport1)

Ricky Evans (angol)–Robert Owen (walesi)

2 mérkőzés a 4. fordulóból

A 3. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Humphries (angol, 1. kiemelt)–Nick Kenny (walesi)

Jermaine Wattimena (holland)–Peter Wright (skót, 17.)

Stephen Bunting (angol, 8.)–Madars Razma (lett)

Damon Heta (ausztrál, 9.)–Luke Woodhouse (angol)

Luke Littler (angol, 4.)–Ian White (angol)

Ryan Joyce (angol)–Ryan Searle (angol, 20.)

Scott Williams (angol)–Ricardo Pietreczko (német)

Nathan Aspinall (angol, 12.)–Andrew Gilding (angol, 21.)

Kevin Doets (holland)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 31.)

Chris Dobey (angol, 15.)–Josh Rock (északír, 18.)

Jonny Clayton (walesi, 7.)–Daryl Gurney (északír, 26.)

Gerwyn Price (walesi, 10.)–Joe Cullen (angol, 23.)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Brendan Dolan (északír, 30.)

Jeffrey de Graaf (svéd)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)

Ricky Evans (angol)–Robert Owen (walesi)

Dimitri Van den Bergh (belga, 11.)–Callan Rydz (angol)