Darts-vb: Fallon Sherrock és az új bahamai kedvenc is búcsúzott

A kedd esti program első napján a svéd Jeffrey de Graaf valósággal berúgta az ajtót a darts-vb történetének első bahamai játékosa, Rashad Sweeting ellen, hiszen egy 140 után dobott egy 180-at is, és végül 14 nyílból abszolválta az első leget, ám a 34 éves karibit ez a legkevésbé sem ijesztette meg. A következő három legben ugyanis a kulcspillanatokban nem remegett meg a keze, és bátor játékával maga mellé állította a közönséget. Ráadásul a második szett első két legjét is megnyerte, és nyila is volt a 2–0-s vezetéshez, ám 194-ről két tripla 20 után inkább a harmadik hatvanasra ment rá, semmint, hogy kerekített volna. Megdobta a maximumot, és ezzel ugyan végképp ő lett a közönség kedvence, főleg, hogy az első bahamai vb-180 után egy fázós Cole Palmeres „gólörömöt” mutatott be, amivel a közösségi médiát is felrobbantotta – igaz, a 14-ről nem tudott kiszállni, és elvesztette a leget, sőt, mint utóbb kiderült: a szettet is, merthogy De Graaf innentől kezdve nagyobb fokozatba kapcsolt. A végig mosolyogva, fülig érő szájjal dobó bahamai a folytatásban is meg-meg villant egy-egy száznyolcvannal, valamint a végén egy 126-os kiszállóval, ám a svéd győzelmet nem fenyegette veszély. Hiába volt tehát az álma Sweetingnek, hogy Gary Anderson ellen állhasson színpadra az Alexandra Palace-ben, ez a lehetőség a 34 éves Jeffrey de Graaf számára adatik meg a második fordulóban, vasárnap este.

First 180 on the World Champs stage followed by the Cold Palmer celebration 🧊😂



Who cares if it leaves double seven... An Ally Pally legend is born in Rashad Sweeting 🇧🇸👏 pic.twitter.com/1DPynnbfps — PDC Darts (@OfficialPDC) December 17, 2024

A második meccs viszonylag gyorsan papírforma eredménnyel zárult, a tavalyi vb-n debütálásként a legjobb 32-ig jutó német Ricardo Pietreczko egy simán, egy nehezen és egy könnyebben megnyert szettel lépett túl a 26 évesen már a negyedik világbajnokságán szereplő kínai Cung Hsziao-csenen, akinek így tovább kell várnia az első megnyert vb-meccséről, mert a korábbi három alkalommal is rögtön kikapott. A 30 éves németet legközelebb hétfőn, az esti program első meccsén láthatjuk, az ellenfele a holland Gian van Veen lesz.

Kedd este lépett tábla elé Fallon Sherrock, az első nő a világbajnokság történetében, aki meccset tudott nyerni – rögtön kettőt is az öt évvel ezelőtti tornán –, igaz, azóta három próbálkozásából egyszer sem tudta gyarapítani nyertes vb-meccseinek számát. Ezúttal honfitársa, Ryan Meikle ellen próbálkozott, és ahogy az elmúlt két vb-n, úgy most is behúzta az első szettet, ráadásul ezúttal semmire. A második felvonás aztán ugyanazt hozta, mint az első, csak éppen pepitában: ezúttal a feltámadó Meikle söpörte el Sherrockot, így 1–1-ről folytathatták a felek.

Meikle lendülete kitartott, a második legben brékelte Sherrockot, miután hozta a saját kezdését, és ezt a harmadik legben is megtette, ezzel pedig már nála volt az előny – az átlagok azonban továbbra sem verdesték az eget, Meikle nem jutott 86 fölé, Sherrock pedig éppen csak becsúszott 80 fölé. A negyedik játszma nem hozott brékleget, a döntő leget a „Palace Királynője” kezdte, s jól időzített 180-nal kiharcolta a döntő szett lehetőségét. Ebben pedig a színvonal továbbra sem javult drámaian, viszont legalább izgalmasan alakult, még úgy is, hogy a hátsó pályáról nem volt sok lehetősége brékelni egyiküknek sem az első három legben. A negyedikben, Meikle 2–1-es vezetésénél aztán Sherrock nem tudott reagálni az ellenfél maximumára, és körülbelül fél centi választotta el, hogy összehozza a „Big Fisht”, azaz a 170-es kiszállót, és életben tartsa a reményeit, Meikle 96-ról rögtön kiszállva lezárta a mérkőzést. Nyilván marketingszempontok miatt a PDC-nél jobban örültek volna Sherrock továbbjutásának, így viszont a 28 éves angol fiatalember szállhat szembe a tavalyi vb-döntős Luke Littlerrel szombat este.

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

1. forduló

Jeffrey de Graaf (svéd, 92.30)–Rashad Sweeting (bahamai, 82.88) 3–1

Ricardo Pietreczko (német, 88.68)–Cung Hsziao-csen (kínai, 84.03) 3–0

Ryan Meikle (angol, 83.53)–Fallon Sherrock (angol, 81.81) 3–2

2. forduló

Peter Wright (skót, 17.)–Wesley Plaisier (holland)

KORÁBBAN

1. FORDULÓ

James Hurrell (angol, 88.75)–Jim Long (kanadai, 79.17.) 3–0

Kevin Doets (holland, 88.13)–Noa-Lynn van Leuven (holland, 87.02) 3–1

Ryan Joyce (angol, 92.97)–Darius Labanauskas (litván, 89.62) 3–1

2. FORDULÓ

Mike De Decker (belga, 24., 87.38)–Luke Woodhouse (angol, 88.38) 1–3

AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Thibault Tricole (francia, 80.61)–Joe Comito (ausztrál, 81.25) 3–1

Nick Kenny (walesi)–Stowe Buntz (amerikai)

Jermaine Wattimena (holland, 98.54)–Stefan Bellmont (svájci, 92.95) 3–0

Wesley Plaisier (holland, 82.56)–Azemoto Rjuszei (japán, 79.23) 3–2

Alan Soutar (skót, 84.19)–Kai Gotthard (német, 89.10) 1–3

Madars Razma (lett)–Christian Kist (holland)

Connor Scutt (angol, 101.92)–Ben Robb (új-zélandi, 82.64) 3–0

Luke Woodhouse (angol, 94.38)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki, 81.11) 3–0

Ryan Meikle (angol, 83.53)–Fallon Sherrock (angol, 81.81) 3–2

Ian White (angol)–Sandro Eric Sosing (Fülöp-szigeteki)

Ryan Joyce (angol, 92.97)–Darius Labanauskas (litván, 89.62) 3–1

Mensur Suljovic (osztrák)–Matt Campbell (kanadai)

Scott Williams (angol)–Niko Springer (német)

Ricardo Pietreczko (német, 88.68)–Cung Hsziao-csen (kínai, 84.03) 3–0

Cameron Menzies (skót, 83.77)–Leonard Gates (amerikai, 82.96) 1–3

Martin Lukeman (angol)–Nitin Kumar (indiai)

Kevin Doets (holland, 88.13)–Noa-Lynn van Leuven (holland, 87.02) 3–1

Richard Veenstra (holland)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

Stephen Burton (angol)–Alexander Merkx (holland)

Karel Sedlácek (cseh)–Rhys Griffin (walesi)

Mickey Mansell (északír)–Goto Tomoja (japán)

Florian Hempel (német)–Jeffrey de Zwaan (holland)

Kim Huybrechts (belga, 96.92)–Keane Barry (ír, 94.97) 1–3

Wessel Nijman (holland)–Cameron Carolissen (dél-afrikai)

James Hurrell (angol, 88.75)–Jim Long (kanadai, 79.17.) 3–0

Chris Landman (holland)–Li Lok-jin (hongkongi)

Jeffrey de Graaf (svéd, 92.30)–Rashad Sweeting (bahamai, 82.88) 3–1

Jim Williams (walesi)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)

Ricky Evans (angol)–Gordon Mathers (ausztrál)

Niels Zonneveld (holland, 93.19)–Robert Owen (walesi, 91.64) 1–3

William O’Connor (ír)–Dylan Slevin (ír)

Callan Rydz (angol)–Romeo Grbavac (horvát)

A 2. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Humphries (angol, 1., 90.79)–Thibault Tricole (francia, 85.62) 3–0

Raymond van Barneveld (holland, 32.)–Nick Kenny (walesi)/Stowe Buntz (amerikai)

James Wade (angol, 16., 97.01)–Jermaine Wattimena (holland, 99.17) 0–3

Peter Wright (skót, 17.)–Wesley Plaisier (holland)

Stephen Bunting (angol, 8.)–Kai Gotthard (német)

Dirk van Duijvenbode (holland, 25.)–Madars Razma (lett)/Christian Kist (holland)

Damon Heta (ausztrál, 9.)–Connor Scutt (angol)

Mike De Decker (belga, 24., 87.38)–Luke Woodhouse (angol, 88.38) 1–3

Luke Littler (angol, 4.)–Ryan Meikle (angol)/Fallon Sherrock (angol)

Ritchie Edhouse (angol, 29.)–Ian White (angol)/Sandro Eric Sosing (Fülöp-szigeteki)

Danny Noppert (holland, 13.)–Ryan Joyce (angol)

Ryan Searle (angol, 20.)–Mensur Suljovic (osztrák)/Matt Campbell (kanadai)

Rob Cross (angol, 5.)–Scott Williams (angol)/Niko Springer (német)

Gian van Veen (holland, 28.)–Ricardo Pietreczko (német)/Cung Hsziao-csen (kínai)

Nathan Aspinall (angol, 12.)–Leonard Gates (amerikai)

Andrew Gilding (angol, 21.)–Martin Lukeman (angol)/Nitin Kumar (indiai)

Michael Smith (angol, 2.)–Kevin Doets (holland)

Krzysztof Ratajski (lengyel, 31.)–Richard Veenstra (holland)/Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

Chris Dobey (angol, 15.)–Stephen Burton (angol)/Alexander Merkx (holland)

Josh Rock (északír, 18.)–Karel Sedlácek (cseh)/Rhys Griffin (walesi)

Jonny Clayton (walesi, 7.)–Mickey Mansell (északír)/Goto Tomoja (japán)

Daryl Gurney (északír, 26.)–Florian Hempel (német)/Jeffrey de Zwaan (holland)

Gerwyn Price (walesi, 10. kiemelt, 91.32)–Keane Barry (ír, 86.81) 3–0

Joe Cullen (angol, 23.)–Wessel Nijman (holland)/Cameron Carolissen (dél-afrikai)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–James Hurrell (angol)/Jim Long (kanadai)

Brendan Dolan (északír, 30.)–Chris Landman (holland)/Li Lok-jin (hongkongi)

Gary Anderson (skót, 14.)–Jeffrey de Graaf (svéd)/Rashad Sweeting (bahamai)

Ross Smith (angol, 19.)–Jim Williams (walesi)/Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)

Dave Chisnall (angol, 6.)–Ricky Evans (angol)/Gordon Mathers (ausztrál)

Gabriel Clemens (német, 27.)–Robert Owen (walesi)

Dimitri Van den Bergh (belga, 11.)–William O’Connor (ír)/Dylan Slevin (ír)

Martin Schindler (német, 22.)–Callan Rydz (angol)/Romeo Grbavac (horvát)