Fővárosunkban versenyeznek a fitneszvilág legnagyobb sztárjai

A kezdőktől a profikig minden szinten lehet, sőt érdemes versenybe szállni a budapesti Fitparádén, ugyanis az NPC/IFBB Pro League szabályai szerint sorra kerülő esemény óriási lehetőségeket kínál. A szervezetet a kanadai Weider fivérek alapították 78 éve, ők fedezték fel és egyengették Arnold Schwarzenegger útját egészen Hollywoodig. A szövetség magyarországi promótere Buranits Ildikó, akinek a magyar fitneszközösség nagyon sokat köszönhet, hiszen elhozza azt a lehetőséget, amely tíz-húsz éve még elérhetetlen álomnak tűnt a versenyzőknek. A külföldi viadalok tetemes utazási és részvételi költségét megspórolva már Budapesten is megszerezhető a kvalifikáció a Mr. Olympiára.

A kétnapos rendezvény szombati napján reggel kilenctől az NPC Regional és Natural versenyzőké lesz a nagyszínpad, a funkcionális fitnesz szerelmesei pedig a Hyat Endurance Test versenyen drukkolhatnak kedvenceiknek. A kempóversenyen gyermek és ifjúsági sportolók mérkőznek egymással a tatamin, az erősportok pedig strongman- és bothúzóversenyekkel mutatkoznak be vasárnap. Az Irondiva Bikini Pro versenyzői között három magyarnak is szurkolhatunk, Molnár Zsófi, Ország Fanni és Kátai Luca is indul. Molnár Zsófi tavaly három győzelemmel jutott ki Las Vegasba a bikiniolimpiára. Kátai Lucáéknál családi hagyomány a sportos életmód, édesanyja ugyanis masters bikiniversenyző, aki néhány éve szögre akasztotta a pózbikinit, de a helyszínen szurkol majd lányának és fiának is, Bence a Blade Sport Regional versenyen a Men’s Physique kategóriában indul.

„Azt megszoktam, hogy tiniként anyuval együtt versenyeztem és várható volt, hogy Bence is előbb-utóbb a színpadon lesz, mert nagyon szeretjük ezt a közeget és hangulatot. Mégis megható, hogy a testvéremet segíthetem szombaton. Aztán vasárnap, amikor ott állok majd a profik között, a családi csapat nekem drukkol, hogy a lehető legjobb eredményt érjem el” – mondta Kátai Luca.

A különböző eseményekre több mint ezren neveztek, a nézők pedig igazi sztárparádéra számíthatnak, ugyanis a szervezők meghívták a magyar Mr. Olympia-résztvevőket és a korábbi Fitmodel World-győzteseket is. A kiállítók mellett a Testnevelési Egyetem mozgáselemző laborja ingyenes szűrésekkel várja az érdeklődőket.