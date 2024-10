Darts: sosem látott kettős címvédéssel zárult a budapesti World Masters

A színpadi meccseké volt a szombat a WDF World Mastersen a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban – a szerdai csoportkör után csütörtökön az egyenes kieséses szakasz nagyját bonyolították le, így kialakult a legjobb négy összetétele a férfiaknál és a nőknél. Az elődöntőket és döntőket már a tévében is megszokott módon, nézőközönség előtt játszották le.

Miután csütörtökön sorozatban három döntő leges meccsből is épp csak jól jött ki, a holland Wesley Plaisier talán még nem mert gondolni a végső sikerre, szombaton viszont már dominált – végig vezetve legyőzte honfitársát, Corné Groeneveldet a négy között, döntőbeli ellenfele pedig az a német Kai Gotthardt volt, aki 2–5-ről, meccsnyilakról fordított Connor Scutt ellen.

A férfifinálé kicsit döcögősen, több szektorhibával indult, de hamarosan egy ötkörössel Plaisier már 2–0-ra ment. A folytatásban nőtt a mérkőzés színvonala, repkedtek a 180-ak – Gotthardt a harmadik legben visszabreakelt, Plaisier azonban továbbra is tartotta az előnyét. Kettő háromnál a német alaposan megingott, és olyan magasan maradt, hogy a hollandnak még némi dupla 1-es szenvedés is belefért, amikor viszont megdobta, Plaisier másodszor is elvette Gotthardt kezdését. Hat kettőnél egy 11 nyilas kört még felmutatott a német dartsos, de innen már nem volt visszaút, a végére már a 100-as átlagot ostromló Plaisier elsőre megdobta a dupla húszat.

„Többször is álltam a kiesés szélén – fogalmazott a döntő után Wesley Plaisier. – Csütörtökön három meccsen összesen tizenkét meccsnyilat dobhattak ellenem, közülük kettőn valóban azt hittem, itt a vége, de valahogy újra és újra lehetőséget kaptam, és sikerült élnem velük. Alig tudok megszólalni, nagyon boldog vagyok, én vagyok itt a legszerencsésebb fickó.”

A kétszeres WDF-világbajnok Beau Greaves átmentette döbbenetes formáját a szombati végjátékra is – miután simán kiejtette a csütörtökön Ihász Veronikát és Tekauer Grétát is búcsúztató Irina Armstrongot, Rhian O’Sullivannel meccselt a döntőben, aki Jitka Císarovát nullázta le. Greaves egy ötkörössel egyből elvette ellenfele kezdését, majd egy újabbal erősítette meg breakelőnyét – először 4–0-nál került konstans 100-as átlag alá, és amikor három nyilat is elszórt a dupla 8-ra, a walesi először a meccsen igazán közel került egy nyert leghez, ám nem oldotta meg a 88-at. A kétszeres női WDF-világbajnok innentől ismét a tőle megszokott extra üzemmódba kapcsolt, és lerendezte a finálét, ugyancsak megvédve Masters-címét. Greaves elképesztő teljesítményét többek között az is mutatja, hogy a tornán lejátszott kilenc mérkőzése során mindössze egyetlen leget vesztett el – a legjobb 64 között az olasz Giada Ciofi csent tőle egy leget, a 20 éves angol minden más ellenfelét lenullázta.

Beau Greaves az egész tornán egyetlen leget bukott (Fotó: Dömötör Csaba)

A győztesek automatikus kvalifikációt nyerhettek az év végi lakeside-i világbajnokságra, ám Greaves ezt már megszerezte a pénteki World Open-sikerrel.

Korábban még sosem fordult elő a World Masters történetében, hogy mind a férfiaknál, mind a nőknél címvédés szülessen.

A vasárnapi világbajnoki selejtezőtornával zárul a dartshét Budapesten.