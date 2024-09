Gledura győzelmével maradt hibátlan a magyar A-csapat a sakkolimpián

„Az első fordulót sikerrel vettük, 4:0-ra győztük le a guayanaiakat, a következő körben a jóval magasabban jegyzett lengyelek ellen játszottunk egy nagyon kemény meccset, a játszmák alapján a 2:2-re is lett volna esélyünk, ami biztató jel, hiszen több világklasszissal rendelkeznek. Végül kikaptunk, de nem szomorkodtunk, a harmadik körben gyengébb ellenféllel szemben győzelemmel javítottunk. A C-válogatott a 25 éven aluliakból áll, sok munkát fektettek abba, hogy bekerüljenek a csapatba, és abba is, hogy formában legyenek az olimpián. Ha ilyen erős mezőnyben tíz hellyel előrébb végünk, mint ahányadik helyről indultunk a startlistán, már jó eredménynek számítana, de kis szerencsével ennél több is benne van a csapatban.”