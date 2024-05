Sportrádió: „A nagy sporteseményeket flottul meg tudjuk rendezni és sportolóink is vannak hozzá” – Szentkirályi Alexandra a Hazafutásban

„Az egész életemet végigkísérte, végigkíséri a sport. Amikor húzósabb időszakok vannak, akkor sajnos annyira nincs jelen az életemben, mint kellene, de egyébként a hétköznapjaimban is benne van” – kezdte a műsorban Szentkirályi Alexandra, aki a sportolás fontosságáról is beszélt a folytatásban: „Én edzőterembe jártam nagyon sokáig, újabban pedig a pilátesszel kezdtem el kacérkodni. Korábban hajlamos voltam például a nyújtásra nem annyira odafigyelni, de ebben a sportágban kötelező a nyújtás, az egész erről szól. Sok szempontból már nem esztétikai elemként tekintek a sportra, hanem a hosszútávú egészség megőrzésének a szempontjait nézem.”

A főpolgármester-jelöltet a budapesti olimpiai álmokról is kérdezte Csisztu Zsuzsa, és arról, hogy a 2032-es ötkarikás játékokat adott esetben akár meg is rendezhette volna a magyar főváros: „Fájdalmas ebbe belegondolni. Sajnos egy heccelésnek az áldozata lett ez az egyébként nagyon komoly nemzeti ügy. Őszintén hiszem azt, hogy Magyarországnak minden értelemben jót tenne egy olimpia. Egy olyan kisebb sporteseményen is érezhettük, hogy milyen az, amikor több ezer, tízezer magyar torok szurkol egy helyen. Annyi minden van, amiben nem értünk egyet, azonban van olyan pont, ahol mindenfajta ellenérzés nélkül azt érezhetjük, hogy összetartozunk, mert magyarok vagyunk és a magyar sportolóknak szurkolunk. Ezt tudja adni az olimpia, és emiatt remélem, hogy egyszer lesz majd megrendezhetjük Magyarországon.”

„Egy olimpiát akkor lehet megrendezni – és ezt a tanulságot le kellett vonni a hecckampányból –, amikor mögé társadalmi többséget tudunk tenni – folytatta az olimpiára vonatkozó gondolatmenetét Szentkirályi. – Szerintem az elmúlt évek sporteseményei pont azt mutatták meg, hogy nem ördögtől való dolog az, ha Magyarországon és Budapesten sportesemények vannak. Sőt, ezek élvezhető, izgalmas programok, amelyek kézzel fogható sportolói jelenlétet, turisztikai bevételt és országimázst is jelentenek.”

Szentkirályi Alexandra a műsor második felében egyebek mellett a sportesemények turisztikai hatását taglalta: „A sport miatt ide érkező turista az a típusú turista, akire Magyarországnak szüksége van. A sportért idejövő turista minőségi turistát jelent, hiszen magasabb költési hajlandóságú, nagyobb eséllyel lakik jobb szállodában, megy el étterembe, használja a szolgáltatásainkat. Jó, ha olyan turistáink vannak, akik szívesen költik itt a pénzüket.”

A műsor hátralévő részében szóba kerültek azok a nagy sportesemények, amelyeket az elmúlt években megrendezett hazánk, és a sok dicséret, amit kaptunk a hibátlan szervezésért: „A nagy sporteseményeket flottul meg tudjuk rendezni és sportolóink is vannak hozzá” – emlékeztetett a főpolgármester-jelölt, aki a műsor végén reményét fejezte ki, hogy „a nagy sportesemények hatására majd sokan kedvet kapnak a mozgáshoz”.