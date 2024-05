Sikeres toborzónapot zártak a bandysek

A jéglabda népszerűsítésének fényében szervezett a sportág szövetsége közösségi napot Érden. Az eseményre 16 évnél idősebb, biztos korcsolyatudású fiúkat vártak, de több fiatalabb érdeklődő is jelentkezett, akiket szintén szívesen fogadtak. Nem csak a frissen toborzottak, de a magyar bandysek jelentős része is megmutatta tudását szombaton, így a 2023-ban B-csoportos vb-t nyert válogatott játékosok is.

Az eseményt Ádámfi Attila, az MBSZ elnöke és a Nemzetközi Bandy Szövetség főtitkára nyitotta és zárta is, köszöntőjében kitért többek között arra, hogy a magyar bandy színvonala az 1800-as évek végén Európában az egyik legmagasabb volt, és hogy a szövetség 1988-as újjáalakulása óta az a cél, hogy a szakág ismét régi fényében tündökölhessen Magyarországon.

Ezután a válogatott edzőtáborainak mintájára a szövetségi kapitány, Marosi Kristian tartott tréninget. Marosi, aki egyébként magyar származású, de svéd állampolgár, 2008-tól kezdve a magyar bandyválogatott kapusa volt, és a legutóbbi két B-csoportos világbajnokságon a mieink szövetségi kapitányaként dolgozott, nem mellesleg két aranyéremig vezette a csapatot, 2020-ban és 2023-ban is. Ezúttal is Svédországból érkezett hazánkba, és a programok részeként elméleti oktatást is tartott a jelenlévőknek. Az oktatáson többek között ismertette a sportág szabályait, a csapatok felépépítését, izgalmas meccsszituációkat elemzett a videókkal tarkított bemutatóban.

Az elmélet mellett a gyakorlat sem szorult háttérbe, hiszen az igazi izgalmak a jégen kezdődnek. Nagy Gábor edző és a korábbi játékos Homenko Alekszej segítették a szövetségi kapitány munkáját, abban, hogy a helyes ütőkezelés és a taktikai elemek minél inkább befogadhatók és élvezetesek legyenek az újoncoknak a WilliSport által támogatott eseményen.

Hazánkban 2004-ben jéglabda-vb-t is rendeztek, ami azért is nagy szó, mert Skandinávia és a korábbi Szovjetunió mai területeitől eltekintve Európában csak Magyarországon van akkora jégpálya, ami alkalmas jéglabdamérkőzések lebonyolítására.

Nem csak szombaton, már egy hónapja zajlott a lehetséges új játékosok toborzása, és a korábban érdeklődők közül sokan meg is jelentek a folyamat lezárásának szánt közösségi napon Érden. Tizenkét éves kortól a fiatal felnőttekig számos újonc kipróbálta magát a jégen, és a szövetség reményei szerint közülük többen akár a junior- vagy felnőttválogatott tagjai is lehetnek a jövőben.

Bár – ahogy a jeges szakágak általában – a bandyseknek is szünidő van nyáron, a felkészülés nem állhat le, hiszen augusztusban rendezik Pozsonyban az U19-es rinkbandy Európa-bajnokságot, 2025 elején pedig Svédországban lesz felnőtt-világbajnokság.