Ritmikus gimnasztika: Van olimpiai álmom is – Pigniczki Fanni

– Tegye a szívére a kezét és árulja el: álmaiban szerepelt az érem a budapesti Európa-bajnokság előtt?

– Igen, gondoltam rá, hogy összejöhet a dobogó – vallotta be Pigniczki Fanni.

– Melyik szer mellé tette oda az érmet?

– Azt nem tudtam volna előre megmondani, melyik szerrel jutok döntőbe, mert ez például attól is függött, hogyan teljesítenek a többiek. Úgy éreztem, bármelyikkel képes vagyok úgy szerepelni, hogy ott lehetek a legjobb nyolc között. Ezúttal a labdával és szalaggal is sikerült – előbbivel pedig az álmom is valóra vált.

– Mennyire nehéz, illetve mennyire tud ahhoz alkalmazkodni, hogy hol délelőtt, hol délután, máskor meg késő este kell jól teljesítenie egy-egy nagy versenyen?

– Hogy mikor lépünk szőnyegre, az mindig a sorsolástól függ, emellett a kétnapos selejtező során mindig fordul egyet a kör, ezúttal délelőtt kezdtünk, aztán másnap délután következtünk. Jó ideje ismertük az Európa-bajnokság sorsolását, tudtuk, hogy az első selejtezős nap első csoportjában kilenckor rajtolunk, így például a versenyt megelőző héten reggel hétkor kezdődtek az edzéseink. De megesett már az is, hogy magyar idő szerint este tízkor versenyeztünk, ezért akkor abban az időpontban edzettünk egy ideig, hogy kipróbáljuk, és hozzászokjunk az időponthoz.

Fotó: Koncz Márton

– A nap melyik időszakában szeret jobban versenyezni?

– Változó. Azt vettem észre, ahogy öregszem, egyre kevésbé szeretek korán kelni.

– Huszonnégy éves…

– De már több idő kell a bemelegedésre, mint korábban, ennek ellenére mégis szeretnék délelőtt versenyezni, mert akkor nem kell egész nap várakozni, majdhogynem gondolkodás nélkül vághatok neki a gyakorlatoknak. Azért mondtam, hogy változó, mikor szeretek versenyezni, mert a délutáni-esti gyakorlatozásban is megtalálom a jót, akkor előző este nem kezdek el izgulni, a gondolataim nem forognak állandóan a másnapi megméretés körül, tudom, hogy még van időm a készülődésre.

– Az ember azt hinné, egy fontos verseny idején a sportoló alig-alig tud aludni.

– Én nagyon jó alvó vagyok, szinte bárhol, bármikor képes vagyok aludni – versenyek idején pedig még többet, mint máskor, hiszen amikor itthon vagyok, az edzések mellett összevissza rohangálok: gyógytorna, pszichológus, gyúró, mentáltréner, és a napjaim még sűrűbbek, ha mondjuk éppen vizsgaidőszakom van az egyetemen.