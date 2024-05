A magyar ritmikus gimnasztika történetének első egyéni Eb-érmét nyerte meg Pigniczki Fanni!

„A tegnapi labdagyakorlat így hátrébb csúszott, és a mai még jobban sikerült. Ennek nagyon örülök, főleg azért, mert egy alkalommal négyet is tudtam forogni, eddig alapvetően háromra voltam képes edzésen is, viszont a versenyen annyira gyors voltam, hogy a négyes forgás is sikerült, ez plusz három tizedet jelent így, döntőben ez nagyon sokat számít. Örülök, hogy olyat vittem véghez, amit még soha. Sokkal felszabadultabb voltam egész nap, sokkal boldogabb, lehet, hogy a gyereknap hatására is! Emellett éreztem a szurkolók hatását, hogy gyakorlat közben is mennyien támogatnak, ez rengeteget jelentett nekem. Bevonuláskor mindent hallottam, de magam elé figyeltem, így olyan volt, mintha zene szólt volna körülöttem, gyakorlat közben meg egy-két mozdulatnál, ha valamit elkaptam, tapsvihar, üvöltözés tört fel, de valójában a bemutató legvégén tudtam figyelni is rendesen a szurkolókra, ez tudatosította bennem, hogy tényleg jól sikerült a gyakorlatom. Úgy érzem, igen jól haladunk az olimpia felé. Az év kicsit nehezen indult, de folyamatosan jöttünk feljebb és feljebb, és még ennél is van feljebb a Párizs felé vezető úton a következő két hónapban. Én ebből megpróbálom kihozni a legtöbbet, és ez a verseny nagyszerű kontrollpontja volt annak, hol tartunk jelenleg” – mondta Pigniczki Fanni a díjátadót követően, majd elárulta, az ötkarikás játékokig két világkupaversenyre, Milánóba és Kolozsvárra utazik, mielőtt a francia fővárosban szőnyegre lép.