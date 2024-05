Asztalitenisz: mindkét címvédő esélyes az aranyra az Extraliga négyes döntőjében

Tizedik alkalommal döntik el az élvonalbeli csapatbajnokság, az Extraliga dobogós helyeit négyes döntő keretében: az elsőt 2014–2015-ös idényben rendezték meg, akkor a férfiaknál a Celldömölk, a nőknél pedig a Budaörsi SC szerezte meg az aranyérmet. Az állandóság jegyében e két együttes most is ott van a mezőnyben, sőt a budaörsiek címvédőként várták a pénteki elődöntőket, amelynek az Ormai László Asztalitenisz-csarnok adott otthont.

Előbb a nőket szólították asztalhoz, s a várakozásoknak megfelelően az alapszakaszban jobban szereplő alakulatok, ezúttal is hozták a kötelezőt. A hétszeres bajnok Budaörsi SC különösebb izgalmak nélkül intézte el az alapszakasz-4. Kiskunmajsát, utóbbi együttes erejéből mindössze három játszmára futotta. A másik párban valamivel szorosabban alakult a találkozó, Bálint Bernadett révén a győriek megszorongatták a legutóbbi négy kiírásban ezüstérmet szerző Budapesti Erdértet, de végül nem borult a papírforma, a fővárosiak jutottak be a fináléba.

A férfiaknál már az elődöntőben összejött a tavalyi döntő visszavágója, az alapszakaszt ugyanis a PTE PEAC az első, a Celldömölk azonban csak a negyedik helyen zárta. Az idény során a pécsiek mindkétszer 4:3-ra nyertek, s most, a harmadik találkozásuk is baranyai sikerrel zárult, a másik ágról pedig története során először a Soltvadkert jutott be a szombati döntőbe.

EXTRALIGA, NÉGYES DÖNTŐ

Férfiak. Elődöntő

PTE PEAC Kalo-Méh I–Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő I 4:0

Pető Zsolt, Demeter Lehel–Jalab János, Huzsvár Erik 3:2 (–10, –7, 6, 7, 6), Pető–Baranyai Domonkos 3:1 (9, –8, 8, 11), Szántosi Dávid–Jakab 3:0 (9, 6, 13), Demeter–Huzsvár 3:1 (18, –6, 10, 4)

Jolywood Soltvadkerti TE–Komlói Bányász 4:2

Lei Balázs, Varga Botond–Szita Márton, Sabján Gergely 3:1 (6, 10, –3, 6), Nemanja Djilas–Szita 3:2 (–8, 9, 9, –7, 7), Zoltán Zoltán–Both Olivér 3:0 (4, 8, 6), Lei–Sabján 2:3 (–6, 6, 9, –8, –13), Varga Botond–Szita 1:3 (–2, –9, 7, –4), Djilas–Sabján 3:0 (4, 13, 7)

Nők. Elődöntő

SH-ITB Budaörsi SC–Kiskunmajsai AC 4:0

Fazekas Mária, Madarász Dóra–Fenyvesi Zsófia, Ambrus Tímea 3:1 (9, –9, 5, 8), Póta Georgina–Volentics Anna 3:0 (6, 3, 6), Dari Helga–Fejős Anna 3:2 (–7, –6, 10, 6, 6), Aneta Maksuti–Tanács Nóra 3:0 (7, 8, 4)

Budapesti Erdért SE–Győri AC 4:2

Imre Leila, Ambrus Krisztina–Bálint Bernadett, Szvitacs Alexa 3:1 (–8, 5, 10, 5), Ambrus–Szvitacs 3:2 (8, –9,–5, 9, 5), Balogh Kira–Bálint 1:3 (–8, 4, –4, –4), Nagyváradi Mercédesz–Barcsai Sophie 3:0 (6, 7, 4), Ambrus–Bálint 0:3 (–10, –7, –8), Nagyváradi–Szvitacs 3:0 (8, 7, 9)