Sosem történt még ilyen az FTC-vel 125 év alatt

A Ferencvárosi TC 125 éves történetében a 2023–2024-es idényben fordult elő először, hogy a klub öt csapata is aranyérmet ünnepelhessen a magyar bajnokságban, hiszen a férfi és a női labdarúgók, a férfi jégkorongozók, a férfi vízilabdázók és a női kézilabdázók is megnyerték a bajnokságukat, ráadásul utóbbi kettő a Magyar Kupában is diadalmaskodott. A klub a honlapján idézte fel az „aranypillanatokat”.

Az FTC-Telekom férfi jégkorongozói ugyan „csak” ezüstérmet szereztek az Erste Ligában, de a döntőt az erdélyi Brassó ellen vívták, így magyar bajnokok lettek. A férfi labdarúgók a Magyar Kupában döntőztek, míg az első osztályú bajnokságot történetük során 35. alkalommal, zsinórban pedig hatodszor nyerték meg. A férfi vízilabdázók úgy lettek kupagyőztesek és bajnokok, hogy Magyarországon nem szenvedtek vereséget, s az idényben is csak egyszer, a Bajnokok Ligájában kaptak ki, a görög Olympiakosztól. Az FTC női kézilabdázói a Győri Audi ETO KC-t letaszítva lettek aranyérmesek, míg a Magyar Kupa megnyerésével 1997 után tudtak újra duplázni. Az FTC kronológiailag legfrissebb aranyérmét a női labdarúgók szerezték, mivel vasárnap megnyerték az ETO FC Győr elleni döntő harmadik mérkőzését. A klub beszámolója kitért arra is, hogy a 2024-es lett az FTC 125 éves történetének legsikeresebb éve, ráadásul a női vízilabdázók sem maradtak le sokkal a bajnoki aranyéremről, de nem bírtak az UVSE-vel.