Losoncziért, Muszukajevért és Elekesért is szoríthatunk az Eb-n

A szabadfogásúak küzdelmeivel kezdődik hétfőn az új olimpiai ciklus első felnőtt birkózó-világversenye, a somorjai Európa-bajnokság, amelynek az X-Bionic Sportközpont ad otthont. Ahogyan azt Bácsi Péter, a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) szakmai igazgatója a múlt heti, tatai sajtónyilvános edzésen elmondta, sportolóink jó formában vannak, így remek esélyekkel vághatunk neki a kontinensviadalnak, amely meglehetősen keménynek ígérkezik, a nevezések alapján a nőknél öt, kötöttfogásban nyolc, szabadfogásban tizenegy olimpiai érmes indul.

Szabadfogásban összesen öt sportolónkért szoríthatunk, köztük a világ- és Európa-bajnok Muszukajev Iszmailnak, aki a tavalyi évhez hasonlóan az Eb-n ezúttal is eggyel feljebb, a 70 kilogrammosok között szerepel. Az Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes Bajcajev Vlagyiszlav is egy kategóriával feljebb, a 125 kilósok mezőnyében szerepel.

Bánkuti Zsolt elmondta, összességében egy-két érmet remél a srácoktól: „Tudni kell, hogy az olimpia után minden országban átrendeződés zajlik, kipróbálnak új embereket, az idősebbek már nem biztos, hogy elindulnak, mindenki építkezik Los Angelesre. Mindenkitől azt várom, hogy tudása legjavát hozza, az újoncoktól azt, hogy lepjenek meg és felszabadultan küzdjenek. Ha mindez megvalósul, akkor elérjük a célunkat, ami egy-két érmet jelent.”

A hatfős női csapatunk szerdától bizonyíthat. Martin Gábor szövetségi kapitány bizakodva várja a rajtot: „Hiszek a csapatban és a lányokban, jól dolgoztak, beleadtak mindent. Mindig el szoktam mondani, hogy a jó sorsolás fontos, kell, és azért, hogy tudjunk élni vele. Ez nem úgy értem, hogy olyan riválisokat kell kapnunk, akiket könnyedén megverünk – a jó sorsolás az, amelyikkel tudunk élni. Nagyon nehéz kérdés, hogy mit várunk ettől az Eb-től, hatan megyünk, ha nyolc-tíz győztes meccsel jövünk haza, akkor azt hiszem, azzal már maximálisan elégedettek lehetünk.”

Kötöttfogásban a hatból öt indulónk állt már dobogóra felnőtt-világversenyen, Lőrincz Viktor szövetségi kapitány szerint a válogatottból bárki képes lehet ezt elérni Somorján, konkrét célokat mindazonáltal nem fogalmazott meg előzetesen: „Természetesen nagy reményeink vannak. Mindig elmondom, hogy nem szeretek előre terhet tenni a sportolókra, mert ezt én sem szerettem régen. Egyedül Lévai Levente nem állt még dobogón felnőtt-világversenyen, de a zágrábi UWW-rangsorviadal megnyerésével ő is bizonyította már, hogy képes bárkivel felvenni a versenyt. Szóval mindenki bizonyított már, és aki egyszer dobogóra állt, miért ne állhatna most is. Persze, azt kívánom, bárcsak mindenkinek érem kerülne a nyakába, de ez nem feltétlenül reális. Tényleg bárki odaérhet, bízom a legjobbakban.”

EURÓPA-BAJNOKSÁG, SOMORJA

A magyar válogatott és a verseny programja

Szabadfogás

Hétfő-kedd. 57 kg: nincs magyar induló. 65 kg: Mizsei Zoltán (FTC-KIMBA), 70 kg: Muszukajev Iszmail (FTC), 79 kg: nincs magyar induló. 97 kg: Végh Richárd (Érd).

Kedd-szerda. 61 kg: nincs magyar induló. 74 kg: Kuramagomedov Murad (Tatabánya), 86 kg, 92 kg: nincs magyar induló. 125 kg: Bajcajev Vlagyiszlav (Csepel TC).

Női birkózás

Szerda-csütörtök. 50 kg: nincs magyar induló. 55 kg: Szenttamási Róza (Csepel TC-KIMBA), 59 kg: Bognár Erika (Vasas), 68 kg: Szabados Noémi (FTC), 76 kg: nincs magyar induló.

Csütörtök-péntek. 53 kg: nincs magyar induló. 57 kg: Dollák Tamara (UTE), 62 kg: Szabó Nikolett (Baja), 65 kg: Elekes Enikő (Csepel TC-KIMBA), 72 kg: nincs magyar induló.

Kötöttfogás

Péntek-szombat. 55 kg, 63 kg: nincs magyar induló. 77 kg: Lévai Zoltán (BHSE), 87 kg: Losonczi Dávid (ESMTK), 130 kg: Vitek Dárius (BHSE).

Szombat-vasárnap. 60 kg, 67 kg: nincs magyar induló. 72 kg: Lévai Levente (BHSE), 82 kg: Szilvássy Erik (Csepeli BC), 97 kg: Szőke Alex (ESMTK).