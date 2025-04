Lewandowski Yamalnak: Várnunk kell erre, amíg 18 éves leszel

Yamal nem játszotta végig a találkozót, s az is kiderült, miért. A Marca arról írt, hogy a fiatal spanyol támadó a mérkőzés hajrájában cserét jelzett a kispad felé, annak ellenére, hogy nem mutatta sérülés jeleit. Mint kiderült, azért tett így, hogy játéklehetőséget kapjon barátja, Ansu Fati, aki legutóbb január elején, az alsóbb osztályú Barbastro elleni kupameccsen játszott. Egyébként a közelmúltban hasonlóan cselekedett Gavi is, akit a Valencia elleni, 7–1-re megnyert mérkőzésen akart a pályára küldeni Hans-Dieter Flick, amikor a középpályás jelezte, hogy a német szakember inkább a szintén kevés játékpercet kapó Pablo Torrét küldje be helyette.