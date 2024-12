Beindult a BMV; mérföldkőhöz ért Szalah és Mbappé is

Bayer Laterkusen 90th minute goals since the start of last season:



90' vs Inter

90' vs Ottensen

90' vs Bremen

90+1' vs Leipzig

90+1' vs Stuttgart

90+1' vs Hoffenheim

90+1' vs West Ham

90+2' vs Sandhausen

90+2' vs Qarabag

90+3' vs Qarabag

90+3' vs Bochum

90+3' vs Wolfsburg

90+4'… pic.twitter.com/FfFFHGoj6X