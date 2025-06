Kerkez helyett a Wolvestól érkezik balhátvéd a Manchester Cityhez

A lap azt írja, hogy a City 31 millió fontot fizet a „farkasoknak” a 24 éves bal oldali védőért, de a vételár bizonyos feltételek teljesülése esetén 36.3 millió fontra is emelkedhet. Kitértek arra is, hogy a Wolverhampton engedélyezte labdarúgójának, hogy egyeztesse a személyes feltételeket és részt vegyen az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon.

Pep Guardioláékat sürgeti az idő, s szeretnék már kedden véglegesíteni és bejelenteni a transzfert, ugyanis június 10-én, 19 órakor jár le a nevezési határidő a klubvilágbajnokságon, s ettől függ, hogy Ait-Nuri pályára léphet-e az eseményen.

A védő ugyan Franciaországban született és nőtt fel (a francia utánpótlás-válogatottakat is megjárta), az algériai válogatottban már 13-szor lépett pályára. Karrierjét az Angers-nél kezdte, ahol az utánpótláscsapatokat végigjárva jutott el a felnőtt együttesig. Ait-Nurit a Wolves 2020-ban egy idényre kölcsönbe, egy évvel később végleg megszerezte a francia csapattól, s az angol klubnál minden sorozatot figyelembe véve 157 mérkőzésen 12 gólig, illetve 19 gólpasszig jutott.

A Manchester Citynek egyébként nagy szüksége van egy klasszikus balhátvédre (ezért lehetett hallani arról is, hogy Guardioláék Kerkez Milos iránt is érdeklődnek), hiszen a mögöttünk hagyott kiírásban az egyébként ballábas, de elsősorban belső védőként számításba vett Josko Gvardiol töltötte be ezt a szerepkört.