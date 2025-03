Idénybeli harmadik tizenegyespárbaját is megnyerte a Forest az FA-kupában, ott van a négy között

Papíron izgalmasnak ígérkezett a Premier League két remekül teljesítő kiscsapatának mérkőzése, de ehhez képest az első félidő nem sok említésre méltó jelenetet hozott Brightonban. A szünet után máris felpörögtek az események, előbb Rutter lőtt Sels kapuja fölé, majd Gibbs-White tornáztatta meg a hazai kaput védő Verbruggent. A félidő derekán tizenegyest ítélt a vendégeknek a játékvezető, de némi VAR-ozás után visszavonta az ítéletet, mondván, hogy Mitoma karja ugyan hozzáért Anderson lábához, de mindez nem ért tizenegyest. A folytatásban, és a nyolcperces ráadásban sem született gól.

A kétszer 15 perces hosszabbítás után a Brighton volt aktívabb, de érvényes gólt így sem tudott szerezni (Joao Pedro lesről volt eredményes), így a tizenegyesek döntöttek. Az első két sorozatban senki sem hibázott, a harmadikban viszont Jack Hinshelwood lövését kivédte Matz Sels. A Forest ezzel együtt nem tudta kihasználni kapusa bravúrját, mert Nico Williams a kapu fölé bikázta a labdát. A negyedik körben Diego Gómez még Hinshelwoodnál is rosszabb lövéssel rukkolt elő, s Selst találta telibe, ellenben Nikola Milenkovics nem hibázott, előnybe hozva a Forestet. Az utolsó körben a brightoni Lewis Dunk, illetve a nottinghami Ryan Yates is betalált, így a Forest az idény során harmadszor is tizenegyesekkel jutott tovább az FA-kupában – ezúttal az elődöntőbe.

ANGOL FA-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

Brighton & Hove Albion–Nottingham Forest 0–0 – tizenegyesekkel 3–4