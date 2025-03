Eldőlt az angol bajnokság? Arteta nem akar ezzel foglalkozni

A hétfői angol lapok azt latolgatják sportoldalaikon, hogy az Old Trafford-i 1–1-gyel vége-e a bajnoki versenyfutásnak – többségük szerint igen –, és kiemelt terjedelem jut Mikel Artetának is, aki meglehetősen feszült volt a lefújás után, és a televíziós gyorsinterjúról el is robogott, amikor az utolsó kérdésben szembesítették a 15 pontos hátránnyal.

A sajtótájékoztatón aztán már nem kerülhette el a témát az Arsenal menedzsere: szóval, eldőlt a bajnoki trófea sorsa?

„Nem akarom ezt kimondani, de kétségtelen, frusztrált vagyok, amiért nem nyertük meg a mérkőzést – fogalmazott Mikel Arteta. – A helyzet valóban kiélezett, hiszen meg kell nyernünk minden meccset, ha meg akarunk őrizni valamennyi esélyt, de úgy gondolom, ez most nem a megfelelő pillanat arra, hogy erről beszéljünk.”

Artetának ez volt a 200. Premier League-mérkőzése az Arsenal menedzsereként; ennél a mérföldkőnél neki van az ötödik legtöbb (118) győzelme az angol élvonalban, több, mint például Arsene Wengernek (110; az élen Pep Guardiola áll 146-tal), de úgy véli, a játék képe alapján (majdnem 70 százalékos labdabirtoklási mutató) már 119-nél kellene járnia…