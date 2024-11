Furcsa az élet – Van Nistelrooy lesz a Leicester City új vezetőedzője – sajtóhír

A korábbi értesülések még arról szóltak, hogy Ruud van Nistelrooy – aki nyártól a Manchester Unitedet irányító Erik ten Hag edzői stábjában dolgozott, majd négy meccs erejéig megbízott vezetőedző volt –, hogy korábbi csapatát, a német másodosztályban szereplő Hamburger SV irányítását veszi át, de most biztosnak tűnik, hogy a Leicesterhez kerül.

Mint ismert, Van Nistelrooy csupán négy meccsen irányította az MU-t, mégis ezek közül kettőn (az elsőn és az utolsón) a Leicester volt az ellenfél, és mindkettőt az Old Traffordon játszották. Az elsőt az angol Ligakupában rendezték, az 5–2-es hazai sikert hozott, majd a bajnokijuk is sima lett (3–0). A holland tisztában volt azzal, hogy az új vezetőedző kinevezésével aligha lesz maradása a „vörös ördögöknél”, így számára ezek a mérkőzések a jövője szempontjából (is) igen fontosak voltak. Talán ő sem gondolta volna, hogy az általa kétszer is legyőzött Leicestert győzi meg majd a legjobban, és ott fogja folytatni az edzői karrierjét.

A Leicester következő bajnokija szombaton lesz, a „rókák” a Brentford otthonába látogatnak. Amennyiben Van Nistelrooyt tényleg kinevezik, úgy érdemes feljegyezni a március 15-i dátumot, ugyanis az együttes ekkor fogadja majd a Manchester Unitedet a Premier League-ben.

És ha már az MU szóba került: Rúben Amorimnak a mai (csütörtöki) lesz az első hazai mérkőzése a kispadon, a gárda a nörvég Bodö/Glimtet fogadja az Európa-ligában.