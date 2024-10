Hátrányba került, de így is átgázolt a West Hamen a Tottenham

Az idényt nem túl jól kezdő West Ham úgy tűnt, kiválóan tért vissza a válogatott szünetről, hiszen legnagyobb sztárja, Mohammed Kudus góljával a 18. percben vezetést szerzett a Spurs otthonában. Nos, az öröm nem tartott sokáig, a romokban lévő védekezés és a szellős középpálya előbb-utóbb megadta magát a Tottenham folyamatos, intenzív és hatékony letámadásának. Az egyenlítésre Dejan Kulusevski átlövése után, a 36. percben került sor, de így is kimaradt több, nagynak számító Brennan Johnson-lehetőség.

A második félidőben aztán már nem volt, mi megállítsa a Spurst: az 52. percben egy pazar akció végén a második hullámban érkező Yves Bissouma lőtte vissza a labdát a rövid oldalra (2–1), majd a sérülésből visszatérő Szon Hung Min próbálkozása után Jean-Clair Todibóról pattant be a labda a hálóba (3–1). Ezzel még nem volt vége, Szon a 60. percben is megvillant, ezúttal már övé lett a találat, amivel a 4–1-es végeredmény is beállt.

A végére egyébiránt egy kis balhé is akadt, az első gólt szerző Kudust kiállították. A meccs után a Spurs a hatodik helyre lépett fel a tabellán, míg a WHU egyre mélyebbre süllyed, nem kizárt, hogy Julen Lopetegui állása is veszélybe került.

ANGOL PREMIER LEAGUE

8. FORDULÓ

Tottenham Hotspur–West Ham United 4–1 (Kulusevski 36., Bissouma 52., Todibo 55. – öngól, Szon Hung Min 60., ill. Kudus 18.)

KÉSŐBB

16.00: Fulham–Aston Villa

16.00: Manchester United–Brentford (Tv: Spíler1)

16.00: Newcastle United–Brighton & Hove Albion (Tv: Match4)

16.00: Southampton–Leicester City

16.15: Ipswich Town–Everton

18.30: AFC Bournemouth–Arsenal (Tv: Spíler1)

VASÁRNAP

15.00: Wolverhampton Wanderers–Manchester City (Tv: Match4)

17.30: Liverpool–Chelsea (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

HÉTFŐ

21.00: Nottingham Forest–Crystal Palace