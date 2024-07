A Manchester United szerződtette a Lille-től Leny Yorót – hivatalos

Európai topklubok sora figyelte az elmúlt években a Lille fiatal francia védőjét, a 18 éves Leny Yorót, akit kora ellenére a mértékadó Transfermarkt már most 50 millió euróra becsül.

A Lille felnőttcsapatában két éve, 16 évesen hat hónaposan és egy naposan mutatkozott be (nála csak Joël Depraeter-Henry fiatalabb debütáns a Lille-nél, Yoro Eden Hazard-t is megelőzte) és hamar kirobbanthatatlan játékosa lett a 2022–2023-as idényben negyedik, a mögöttünk hagyott kiírásban ötödik csapatnak, hiszen a felnőttek között két év alatt 60 mérkőzésen lépett pályára, s egy gólpassz mellett háromszor is betalált.

Yoróval kapcsolatban megírtuk, hogy sajtóhírek szerint az MU 50+12 millió eurót fizet érte a Lille-nek, a hátvéd pedig 5+1 éves szerződést ír alá, a Manchester United most, az orvosi vizsgálatok után hivatalosan bejelentette Yoro érkezését.

„Hihetetlen megtiszteltetés, hogy pályafutásom korai szakaszában egy olyan klubhoz szerződtem, mint a Manchester United. A klubbal folytatott első beszélgetéseim óta világos tervet fogalmaztak meg arra vonatkozóan, hogyan fejlődhetek Manchesterben ennek az izgalmas projektnek a részeként és nagy odafigyelést kaptam én is és a családom is. Ismerem a Manchester United fiatal játékosainak történetét és úgy érzem, ez tökéletes hely lehet arra, hogy kihozzam magamból a bennem rejlő potenciált, megvalósítsam ambícióimat az új csapattársaimmal együtt” – mondta Leny Yoro új klubja honlapjának.

A francia tehetség Manchester Unitedhez szerződése sokakat meglepett, ugyanis sajtóhírek szerint Yoro volt a Real Madrid első számú kiszemeltje az elmúlt hónapokban a védelem megerősítésére.