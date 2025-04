NBA: a Lakers 27 ponttal verte a ligaelső Oklahomát

Egymás után a második vereségét szenvedte el a ligaelső Oklahoma City Thunder, amely ezúttal a Lakerstől kapott ki hazai pályán, ráadásul 27 pontos különbséggel.

A kaliforniaiaknál ezúttal is a Luka Doncic, Austin Reeves, LeBron James hármas volt a legeredményesebb, 30, 20, illetve 19 ponttal. A két csapat kedden újra összecsap egymással, ismét Oklahomában.

Coby White 37 ponttal járult hozzá a Bulls sikeréhez Charlotte-ban, a chicagóiak egymás után a harmadik győzelmüket ünnepelhették. A Utah Jazz ellenben folytatta borzasztó sorozatát, hiszen egymás után kilencedik alkalommal kapott ki, ezúttal Atlantában.

A Knicks az előző idény után most is elérte az 50 győzelmet, ezúttal a Phoenix Sunst verte. A Boston Celticsnek nem okozott gondot a Washington legyőzése, a címvédő dobta a mérkőzés első nyolc pontját, már az első negyed után 16 pontos előnye volt, és egy perccel a harmadik játékrész vége előtt 100–64-re is vezetett. A bostoniaknak az is belefért, hogy az utolsó negyedben Luke Kornetet kívül egyetlen kezdőjátékos sem volt a pályán. Öt győzelem után kapott ki újra a Golden State Warriors.

AZ OKLAHOMA–LAKERS MECCS ÖSSZEFOGLALÓJA

FÉRFI KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

Charlotte Hornets–Chicago Bulls 117–131

Brooklyn Nets–Toronto Raptors 109–120

Oklahoma City Thunder–Los Angels Lakers 99–126

Atlanta Hawks–Utah Jazz 147–134

Boston Celtics–Washington Wizards 124–90

Cleveland Cavaliers–Sacramento Kings 113–120

Portland Trail Blazers–San Antonio Spurs 120–109

New York Knicks–Phoenix Suns 112–98

Denver Nuggets–Indiana Pacers 120–125

Golden State Warriors–Houston Rockets 96–106

New Orleans Pelicans–Milwaukee Bucks 107–111