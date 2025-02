Minnesotában botlott a Thunder, ráadás után nyert a Pelicans és a Clippers

Nagy skalpot gyűjtött be a Minnesota Timberwolves, Anthony Edwardsék a meccset megelőzően ligaelső Oklahoma City Thundert tudták két vállra fektetni. Az OKC részéről Shai Gilgeous-Alexander most is próbálta maga után húzni a többieket és el is jutott 24 pontig, de ez kevés volt a sikerhez – mindeközben hazai oldalon Edwards 23 pontot szerzett, míg Naz Reid 27 pontja mellett 13 lepattanót is begyűjtött.

Hosszabbítás után gyűrte le a gyenge idényt teljesítő New Orleans Pelicans a Sacramento Kingst. A fordulatos összecsapás legjobbja CJ McCollum volt, aki 43 pontja mellett hét lepattanóval és két gólpasszal vezette győzelemre a hazaiakat.

Nem tudott a építeni a Lakers legyőzésére a Utah Jazz odahaza a másik Los Angeles-i csapat, a Clippers ellen. A LeBron Jamesék ellen remeklő Lauri Markkanen ezúttal „csak” 20 pontot dobott, míg Kyle Filipowski 20 pontja mellé 10 lepattanót gyűjtött be. Mindeközben a vendégeknél Norman Powell 41 pontot tett a közösbe, míg James Harden dupla duplával (32–10–7) vette ki a részét a hosszabbításban kicsikart sikerből.

Tyler Herro 40 pontja sem volt elég a Miami Heatnek a Dallas Mavericks legyűréséhez, a texasi együttes a Dante Exum, Max Christie, Spencer Dinwiddie triumvirátus vezérletével fordulatos meccsen diadalmaskodott.

Steph Curry (27–5–3) szállította a Warriors sikerét Houstonban, amivel a San Franciscó-i együttes feljött 50 százalékra az idény során megnyert mérkőzések arányát tekintve. A hazaiak legjobbja a 25 pontos Aaron Holiday volt.

NBA

ALAPSZAKASZ

Houston Rockets–Golden State Warriors 98–105

New Orleans Pelicans–Sacramento Kings 140–133 – hosszabbítás után

Dallas Mavericks–Miami Heat 118–113

Minnesota Timberwolves–Oklahoma City Thunder 116–101

Utah Jazz–Los Angeles Clippers 116–120