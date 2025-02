Kvíz: a magyaros rekord, amit a mai napig nem ismételtek meg – mennyit tud a Super Bowl történetéről?

Megfejtések lent

A helyes válaszok:

1. Melyik csapat szerepelt legtöbbször sorozatban a Super Bowlon?

Buffalo Bills

Háttérinfó: 1990 és 1993 között négyszer, mind a négy mérkőzést elveszítette.

2. Melyik párosítás fordult elő a legtöbbször a Super Bowlon?

Pittsburgh Steelers–Dallas Cowboys

Háttérinfó: háromszor fordult elő, 1976-ban, 1979-ben és 1996-ban.

3. Ki van a képen?

Vince Lombardi

Háttérinfó: Az első két Super Bowlt megnyerő Green Bay Packers vezetőedzője, akiről a Super Bowl trófeáját elnevezték.

4. Ki van a képen?

Joe Montana

Háttérinfó: négyszer nyerte meg a Super Bowlt a San Francisco 49ers csapatával.

5. Hány mérkőzést nyert meg a New England Patriots a 2007-es NFL-idényben és a rájátszásban összesen?

18

Háttérinfó: Bill Belichick csapata mind a 16 alapszakaszmeccsét megnyerte, és a rájátszásban is kettőt, de a Super Bowlon kikapott a New York Giantstől.

6. Mikor nyert veretlenül alapszakaszt és utána Super Bowlt a Miami Dolphins?

1972–1973

Háttérinfó: összesen 17 mérkőzést nyert meg a magyar származású Don Shula csapata, amely a mai napig az egyetlen együttes, amelyik veretlenül nyerte meg a Super Bowlt.

7. Ki lesz a 2025-ös Super Bowl half time show-jának fellépője?

Kendrick Lamar

8. Ki az egyetlen olimpiai bajnok, aki Super Bowlt nyert?

Bob Hayes

Háttérinfó: az 1964-es játékokon atlétikában 100 méteren és a 4x100-as váltóval is aranyérmes lett. 1972-ben a Dallas Cowboysszal nyert Super Bowlt.

9. Hány pont volt a legnagyobb különbség a győztes és a vesztes között a Super Bowlok történetében?

45

Háttérinfó: 1990-ben a San Francisco 49ers 55–10-re verte meg a Denver Broncost.

10. Ki tartja a legtöbb passzolt yard rekordját a Super Bowlok történetében egy meccsen?

Tom Brady

Háttérinfó: 505 yardot hozott össze az 52. Super Bowlon 2017-ben. Érdekesség, hogy csapata, a New England Patriots kikapott a Philadelphia Eaglestől.

11. A Super Bowlok történetében egy meccsen ki futotta a legtöbb yardot?

Timmy Smith

Háttérinfó: A Washington Redskins játékosaként 204 yardot futott a Denver Broncos ellen 42–10-re megnyert mérkőzésen 1988-ban.

12. Ki van a képen?

Peyton Manning

Háttérinfó: kétszer nyerte meg a Super Bowlt, az Indianapolis Colts (2007) és a Denver Broncos (2016) csapatával.

13. Mennyi volt a legkevesebb pont, amit egy csapat Super Bowlon szerzett?

3

Háttérinfó: A 6. (Dallas Cowboys–Miami Dolphins 24–3) és az 53. (New England Patriots–Los Angeles Rams 13–3) Super Bowlon fordult elő ilyen.

14. Ki van a képen?

Joe Namath

Háttérinfó: A magyar származású irányító a New York Jetsszel megnyerte a 3. Super Bowlt 1969-ben.

15. Melyik évben szerepelt a Super Bowlon a képen látható punter?

2012

Háttérinfó: Meskó Zoltán a New England Patriots játékosaként elveszítette a döntőt a New York Giants ellen.

16. Nagyon nehéz kérdés: hogy hívják azt a többszörös Super Bowl-győztes irányítót, aki annak a csapatnak a játékosa, amely a képen látható városban található?

Patrick Mahomes

Háttérinfó: a Kansas City Chiefs QB-je a 2025-es döntőig háromszor nyert a csapatával Super Bowlt.

17. Kinek az eredménylistája ez?

Troy Polamalu

Háttérinfó: A teljes pályafutását (12 év) a Pittsburgh Steelersnél töltötte safety pozícióban.

18. Hány touchdownpasszt adott Steve Young az 1995-ös Super Bowlon?

6

Háttérinfó: Ez a mai napig rekord a Super Bowlok történetében egy meccsen. A San Francisco 49ers 49–26-ra győzött a San Diego Chargers ellen.

19. Az alábbiak közül melyik csapat nem szerepelt sohasem Super Bowlon?

Detroit Lions

20. Melyik csapat szerepelt a legtöbbször a Super Bowlon?

New England Patriots

Háttérinfó: 11-szer (6 győzelem, 5 vereség).