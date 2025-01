NBA: tovább folytatta győzelmi sorozatát az OKC és a Cleveland

Magyar idő szerint 2024 utolsó napján a bajnoki címvédő Boston Celtics 125–71-re lemosta a pályáról a sorozatban 11. vereségét elkönyvelő Toronto Raptorst. A hazaiaknál heten is legalább tíz pontot értek el. Janisz Adetokunbo a Milwaukee Bucks előző négy mérkőzésén nem lépett pályára, most azonban visszatért az Indiana otthonában. A kétszeres MVP görög csak négy pontig jutott az első félidőben, de az egész Bucks is szenvedett, ezt kihasználva a Pacers a harmadik negyed közepén 19 pontos előnyt dolgozott ki. A Milwaukee megrázta magát és egy 19–4-es rohanással zárkózott. A végjátékra érve már a Bucksnál volt az előny, Adetokunbóék 120–112-es győzelemmel zárták az évet. A görög 30 pontos 12 lepattanós dupla duplával zárt, az Indiana legjobbja a 25 pontos Bennedict Mathurin volt.

A Nyugati Konferenciát vezető Oklahoma City Thunder a 40 pontot szóró Shai Gilgeous-Alexandernek köszönhetően 113–105-re legyőzte a Minnesota Timberwolvest, ezzel az OKC sorozatban a 12. győzelmét ünnepelhette. A keleti éllovas Cleveland Cavaliers nyolcra növelte győzelmi sorozatát. A Cavsben Donovan Mitchell 26 pontot, míg Jarrett Allen 27 pontot dobott Los Angelesben. A Lakersben hárman is (LeBron James, Anthony Davis, Austin Reaves) húsz pont fölé jutottak, de a gyenge triplázást (35-ből kilenc sikeres) kihasználta a Cavaliers.

Vereséget szenvedett a másik Los Angeles-i csapat, a Clippers is. Victor Wembanyama jó teljesítménnyel zárta az évet, a francia 27 pontot szórt, a San Antonio Spurs győzelmével beérte a Minnesotát a Nyugati Konferencia 8. helyén. A Memphis Grizzlies végig vezetve nyert Phoenixben. Az ötpontos győzelemből Jaren Jackson 38, míg Desmond Bane 31 ponttal vette ki a részét.

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

Boston Celtics–Toronto Raptors 125–71

Indiana Pacers–Milwaukee Bucks 112–120

San Antonio Spurs–Los Angeles Clippers 122–86

Oklahoma City Thunder–Minnesota Timberwolves 113–105

Los Angeles Lakers–Cleveland Cavaliers 110–122

Phoenix Suns–Memphis Grizzlies 112–117